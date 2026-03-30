Zidane - Équipe de France : Ce journaliste lui annonce déjà une bonne nouvelle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On y est. La toute dernière trêve internationale s’est terminée par deux victoires pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Le Mondial approche à grands pas, ce qui sonnera le glas d’une aventure de 14 ans du patron du vestiaire des Bleus avec qui sait, une éventuelle troisième étoile mondiale. Par la suite, à moins d’un séisme, Zinedine Zidane devrait reprendre le flambeau avec un joli cadeau légué par Deschamps.

Une page se tourne, un nouveau chapitre bientôt rédigé. Le 19 juillet 2026 se déroulera au MetLife Stadium la finale de la Coupe du monde 2026. Que l’équipe de France soit de la partie avec une victoire au bout ou qu’elle soit sortie de l’aventure avant cette rencontre que tout le monde attend, le sort de Didier Deschamps ne changera absolument pas. Le sélectionneur des Bleus en place depuis la fin de l’Euro 2012 a déjà publiquement annoncé son départ il y a un peu plus d’un an de cela, soit au terme de son contrat avec la Fédération française de football.

Peu importe ce qui va se passer cet été, Zidane va hériter d’une Formule 1. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 29, 2026

Il ne reste plus que la dernière danse pour Didier Deschamps Pour ce qui est de son remplacement, le président de la FFF Philippe Diallo affirmait au Figaro avant le départ du groupe tricolore pour les États-Unis lors de la trêve internationale de ce mois de mars « connaître » le nom du successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Il ne fait aucun doute que Zinedine Zidane prendra la suite de son capitaine de France 98. La nomination de « Zizou » ne devrait pas intervenir avant la fin du Mondial en Amérique du nord.