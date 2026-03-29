Didier Deschamps : Cette proposition de Pierre Ménès qu’il a acceptée, «il m'a dit qu'il était surpris»

Alexis Brunet

De par son métier de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps doit faire face à de nombreuses obligations, notamment par rapport aux journalistes. Il y a quelques années, l’ancien coach de l’OM avait d’ailleurs accepté une proposition de Pierre Ménès et cela avait beaucoup surpris l’ancien pensionnaire du Canal Football Club.

Dans quelques mois, Didier Deschamps tirera un trait sur l’équipe de France. Le sélectionneur quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde, après 14 ans à la tête des Bleus. Un moment redouté pour le champion du monde 1998, qui va toutefois lui enlever un certain poids.

Didier Deschamps : Le beau cadeau que l’équipe de France veut lui faire avant Zidane https://t.co/HvlzL1Lc3z — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Didier Deschamps a surpris Pierre Ménès En quittant ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps n’aura plus à accorder autant d’importance aux journalistes et il ne fera plus autant la une des quotidiens sportifs. L’ancien coach de l’OM a toujours eu du mal avec les médias, mais cela ne l’a jamais empêché de s’exprimer, quitte à surprendre certains. « Quand une bataille se présente, je me lance à fond dedans... Si je sais que je peux la gagner. Avec les médias, elle est perdue d'avance. J'ai pu le vérifier quand j'étais joueur. Ça a nourri mon expérience. Un jour, à Marseille, Pierre Ménès, qui m'avait ''allumé'', m'a demandé un entretien pour son site internet. J'ai accepté. Il m'a dit qu'il était surpris que je lui donne mon accord. J'ai accepté en sachant qu'il gardait la liberté de m’allumer », avait déclaré DD en 2017 à L’Équipe.