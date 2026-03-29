Didier Deschamps : Cette proposition de Pierre Ménès qu’il a acceptée, «il m'a dit qu'il était surpris»

De par son métier de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps doit faire face à de nombreuses obligations, notamment par rapport aux journalistes. Il y a quelques années, l’ancien coach de l’OM avait d’ailleurs accepté une proposition de Pierre Ménès et cela avait beaucoup surpris l’ancien pensionnaire du Canal Football Club.
Dans quelques mois, Didier Deschamps tirera un trait sur l’équipe de France. Le sélectionneur quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde, après 14 ans à la tête des Bleus. Un moment redouté pour le champion du monde 1998, qui va toutefois lui enlever un certain poids.
Didier Deschamps a surpris Pierre Ménès
En quittant ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps n’aura plus à accorder autant d’importance aux journalistes et il ne fera plus autant la une des quotidiens sportifs. L’ancien coach de l’OM a toujours eu du mal avec les médias, mais cela ne l’a jamais empêché de s’exprimer, quitte à surprendre certains. « Quand une bataille se présente, je me lance à fond dedans... Si je sais que je peux la gagner. Avec les médias, elle est perdue d'avance. J'ai pu le vérifier quand j'étais joueur. Ça a nourri mon expérience. Un jour, à Marseille, Pierre Ménès, qui m'avait ''allumé'', m'a demandé un entretien pour son site internet. J'ai accepté. Il m'a dit qu'il était surpris que je lui donne mon accord. J'ai accepté en sachant qu'il gardait la liberté de m’allumer », avait déclaré DD en 2017 à L’Équipe.
Deschamps ne veut plus être consultant
Dans cette même interview, Didier Deschamps avait abordé ses expériences passées de consultant, que ce soit pour Canal+ ou bien RMC. Le sélectionneur des Bleus ne souhaite pas retenter l’expérience une fois qu’il aura quitté l’équipe de France. « Je ne l'ai pas fait innocemment. Ça m'a permis d'observer le fonctionnement. À la radio et à la télé, on monte des débats. Certains défendent une position qui n'est pas la leur parce que si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. J'ai halluciné face à la gestion des crises, l'excitation que pouvait provoquer un entraîneur en difficulté. Chacun donne son avis. Ça bouillonne. On me demanderait à nouveau, je refuserais. L'évolution ne me plaît pas. On est dans la surenchère et dans une dérive dangereuse. Il y a beaucoup trop d’agressivité. »