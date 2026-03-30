Mercato - PSG : Le Real Madrid ou Paris, un champion du monde lâche un indice !

Le Real Madrid et le PSG semblent se disputer un joueur disposant du statut de champion du monde sur le marché des transferts. C’est en effet l’une des rumeurs qui circule dans les médias à l’approche de la Coupe du monde et du mercato estival. Néanmoins, le principal concerné a une préférence qu’il n’a pas manquer de publiquement afficher…
Le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension grâce à son année 2025. Les hommes de Luis Enrique ont tout raflé à l’exception de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs avec une finale perdue face à Chelsea (0-3). La revanche a été prise par les Parisiens avec une démonstration en 1/8èmes de finale de Ligue des champions (8-2 au score cumulé). Le jeu déployé par les joueurs du PSG font d’eux, à nouveau, un prétendant à leur propre succession en C1 et une équipe particulièrement attractive sur le marché des transferts.
«J’aime beaucoup Madrid. Ça ressemble à Buenos Aires»
Au cours du mercato hivernal, il a notamment été question d’un intérêt du comité directeur du PSG pour le recrutement d’un champion du monde âgé de 25 ans : Enzo Fernandez. Pendant un live avec deux streamers, le milieu de terrain de Chelsea a été invité à s’exprimer sur ses éventuels futurs choix de vie. Où aimerait-il vivre, en Espagne ? Il n’a pas fallu bien longtemps pour que l’international argentin passé par le Benfica Lisbonne et sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2032 tienne les propos qui suivent. « Oui, j’aime beaucoup Madrid. Ça ressemble à Buenos Aires ».
Enzo Fernandez avoue aimer Madrid en direct débouchant sur une session de blagues
Dès lors, les deux streamers ont commencé à s’amuser des destinations potentielles d’Enzo Fernandez dans la capitale espagnole en citant Getafe, le Rayo Vallecano, l’Atletico… Le tout avec le sourire aux lèvres en omettant bien le fait de ne pas mentionner le Real Madrid. A ce jour, et selon plusieurs médias, les deux destinations les plus probables pour le milieu de terrain de Chelsea en cas de départ sont le Real Madrid et le PSG bien que les rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain ont été démenties par le journaliste du Parisien Laurent Perrin.