Mercato - PSG : Le Real Madrid ou Paris, un champion du monde lâche un indice !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid et le PSG semblent se disputer un joueur disposant du statut de champion du monde sur le marché des transferts. C’est en effet l’une des rumeurs qui circule dans les médias à l’approche de la Coupe du monde et du mercato estival. Néanmoins, le principal concerné a une préférence qu’il n’a pas manquer de publiquement afficher…

Le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension grâce à son année 2025. Les hommes de Luis Enrique ont tout raflé à l’exception de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs avec une finale perdue face à Chelsea (0-3). La revanche a été prise par les Parisiens avec une démonstration en 1/8èmes de finale de Ligue des champions (8-2 au score cumulé). Le jeu déployé par les joueurs du PSG font d’eux, à nouveau, un prétendant à leur propre succession en C1 et une équipe particulièrement attractive sur le marché des transferts.

🚨 Enzo Fernández sur la ville dans laquelle il aimerait vivre :



« Madrid.... J'aime beaucoup Madrid... C'est similaire à Buenos Aires. »



Lol, il ne se cache meme plus. J’espère il dégage le premier jour du mercato.

pic.twitter.com/103hauvXje — ChelseaFR (@Chelsea_FR_) March 29, 2026

«J’aime beaucoup Madrid. Ça ressemble à Buenos Aires» Au cours du mercato hivernal, il a notamment été question d’un intérêt du comité directeur du PSG pour le recrutement d’un champion du monde âgé de 25 ans : Enzo Fernandez. Pendant un live avec deux streamers, le milieu de terrain de Chelsea a été invité à s’exprimer sur ses éventuels futurs choix de vie. Où aimerait-il vivre, en Espagne ? Il n’a pas fallu bien longtemps pour que l’international argentin passé par le Benfica Lisbonne et sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2032 tienne les propos qui suivent. « Oui, j’aime beaucoup Madrid. Ça ressemble à Buenos Aires ».