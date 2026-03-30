Mercato - Real Madrid : Un transfert de Kylian Mbappé à Arsenal ? Il sait déjà comment ça va se finir !

En 2024, Kylian Mbappé décidait de réaliser son rêve et de rejoindre le Real Madrid. Désormais, le Français fait ainsi les beaux jours de la Casa Blanca, mais voilà qu'en parallèle, le transfert de l'attaquant tricolore en fait saliver plus d'un. On ne dirait notamment pas non pour une arrivée de Mbappé à Arsenal. Mais est-ce réellement possible ?
Après avoir évolué pendant 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé s'est envolé pour l'Espagne, s'engageant avec le Real Madrid. Arrivé en 2024, le Français a signé un contrat jusqu'en 2029 avec la Casa Blanca. On ne devrait pas le voir partir de sitôt. Et pourtant... Certains verraient bien Mbappé sous une autre tunique. C'est ainsi que Bacary Sagna s'est notamment imaginé le champion du monde 2018 défendre les couleurs d'Arsenal.
« Je pense qu'Arsenal lui conviendrait parfaitement »
Kylian Mbappé à Arsenal ? Aux yeux de Bacary Sagna, cela serait le transfert idéal. En effet, pour Goal, l'ancien joueur des Gunners avait fait savoir : « S'il rejoignait la Premier League, je pense qu'Arsenal lui conviendrait parfaitement. Les joueurs sont tous à peu près du même âge, dynamiques et jeunes. Les joueurs d'Arsenal sont rapides. Si on regarde l'attaque, on a Saka, très rapide, et Eze, puissant et rapide lui aussi. Il a de la vitesse et du plaisir de jouer. Arsenal lui conviendrait le mieux en Angleterre ».
« Je ne pense même pas que ça se fera un jour »
Mais voilà que Bacary Sagna est assez lucide : « Je ne suis pas sûr que ça se fasse ». A propos de Kylian Mbappé à Arsenal, il ajoutait ensuite : « Je ne pense même pas que ça se fera un jour, car il pourrait prendre sa retraite en Europe, au Real Madrid. Il a la même vitesse que Thierry Henry, et on sait à quel point Thierry a marqué la Premier League grâce à sa vitesse et son talent. Je pense qu'il réussirait bien en Angleterre ».