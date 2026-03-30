Mercato - Real Madrid : Un transfert de Kylian Mbappé à Arsenal ? Il sait déjà comment ça va se finir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé décidait de réaliser son rêve et de rejoindre le Real Madrid. Désormais, le Français fait ainsi les beaux jours de la Casa Blanca, mais voilà qu'en parallèle, le transfert de l'attaquant tricolore en fait saliver plus d'un. On ne dirait notamment pas non pour une arrivée de Mbappé à Arsenal. Mais est-ce réellement possible ?

Après avoir évolué pendant 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé s'est envolé pour l'Espagne, s'engageant avec le Real Madrid. Arrivé en 2024, le Français a signé un contrat jusqu'en 2029 avec la Casa Blanca. On ne devrait pas le voir partir de sitôt. Et pourtant... Certains verraient bien Mbappé sous une autre tunique. C'est ainsi que Bacary Sagna s'est notamment imaginé le champion du monde 2018 défendre les couleurs d'Arsenal.

Dembélé, Mbappé et Olise : Le mystère que tout le monde veut élucider après cette séquence qui fait le buzz https://t.co/B9kgJJXuKb — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Je pense qu'Arsenal lui conviendrait parfaitement » Kylian Mbappé à Arsenal ? Aux yeux de Bacary Sagna, cela serait le transfert idéal. En effet, pour Goal, l'ancien joueur des Gunners avait fait savoir : « S'il rejoignait la Premier League, je pense qu'Arsenal lui conviendrait parfaitement. Les joueurs sont tous à peu près du même âge, dynamiques et jeunes. Les joueurs d'Arsenal sont rapides. Si on regarde l'attaque, on a Saka, très rapide, et Eze, puissant et rapide lui aussi. Il a de la vitesse et du plaisir de jouer. Arsenal lui conviendrait le mieux en Angleterre ».