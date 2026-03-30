Mercato - PSG : La clause secrète qui relance un (gros) transfert à Paris ?

Pierrick Levallet

L’été 2026 risque d’être mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale entendrait se montrer plutôt actif sur le mercato afin d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu pourraient notamment relancer un transfert assez conséquent grâce à une clause tenue secrète jusqu’à présent.

Plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait vivre un été 2026 agité. La direction parisienne semble avoir pris conscience des limites de l’effectif de Luis Enrique, surtout en cas de pépin physique. Le club de la capitale souhaiterait donc offrir de nouvelles solutions au technicien espagnol pour l’été prochain, afin de ne pas se retrouver dans la même situation que cette saison lorsqu'un ou deux joueurs sont absents dans un secteur. Et quelques noms ont déjà filtré.

Mercato - PSG : «Sur le point de signer», ces quatre stars qui auraient dû débarquer à Paris https://t.co/Voh1YPxeAV — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Le PSG s'active pour son mercato Le PSG garderait en effet un œil sur des joueurs comme Joel Ordonez (Club Brugge) et Karim Coulibaly (Werder Bremen) en défense centrale, ou encore Enzo Fernandez (Chelsea) au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens multiplient les pistes pour dénicher les recrues idéales pour Luis Enrique. Les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient cependant relancer un autre transfert assez conséquent lors des prochaines semaines.