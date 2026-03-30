Mercato - OM : Le départ inattendu annoncé dans la presse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM a entamé une grande réorganisation au sein de son organigramme, avec le départ de Pablo Longoria et celui attendu de Medhi Benatia. Ce dernier quittera son poste à la fin de la saison, comme l’a confirmé Frank McCourt, mais un autre départ qui n’a pas fait l’objet d’une communication de la part du club aurait également été acté.

Déjà mis en retrait de ses fonctions depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria ne fait officiellement plus partie de l’OM. La semaine dernière, le club et le dirigeant espagnol ont officialisé la fin de leur collaboration. Nommé président en février 2021, il a été la principale victime de la crise traversée courant février et le processus afin de lui trouver un remplaçant a été « enclenché », comme l’a indiqué Frank McCourt auprès du JDD.

Mercato - OM : Didier Deschamps pour remplacer Habib Beye ? Un célèbre consultant y croit... https://t.co/InovdRezpi — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

McCourt confirme le départ de Benatia Pour lui succéder, l’homme d’affaires américain privilégie « quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille ». Au cours de cet entretien, le propriétaire de l’OM a également confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison : « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »