Mercato - OM : Le départ inattendu annoncé dans la presse

L’OM a entamé une grande réorganisation au sein de son organigramme, avec le départ de Pablo Longoria et celui attendu de Medhi Benatia. Ce dernier quittera son poste à la fin de la saison, comme l’a confirmé Frank McCourt, mais un autre départ qui n’a pas fait l’objet d’une communication de la part du club aurait également été acté.
Déjà mis en retrait de ses fonctions depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria ne fait officiellement plus partie de l’OM. La semaine dernière, le club et le dirigeant espagnol ont officialisé la fin de leur collaboration. Nommé président en février 2021, il a été la principale victime de la crise traversée courant février et le processus afin de lui trouver un remplaçant a été « enclenché », comme l’a indiqué Frank McCourt auprès du JDD.
McCourt confirme le départ de Benatia
Pour lui succéder, l’homme d’affaires américain privilégie « quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille ». Au cours de cet entretien, le propriétaire de l’OM a également confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison : « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »
Le responsable de la cellule de recrutement du centre de formation est également parti
En attendant, un autre départ aurait été enregistré à l’OM, sans qu’il fasse l’objet d’une communication de la part du club. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Nor-Hédine Ainseba aurait déjà quitté Marseille. Il était arrivé l’été dernier en tant que responsable de la cellule de recrutement du centre de formation, après avoir été recruteur pour l’OL et l’OGC Nice en Île-de-France.