Mercato - PSG : La «honte» redoutée après avoir dû quitter Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG dispose d'un des meilleurs centre de formation en France et en Europe, le club de la capitale a réussi à faire émerger de nombreux talent. En parallèle, plusieurs joueurs n'ont pas été conservés. Pour les concernés, il a donc fallu se relever de cet échec au PSG et pour certains, ça n'a pas été facile.

Pendant que le PSG a formé plusieurs cracks, d'autres n'ont pas réussi au sein du club de la capitale. Ancien membre du centre de formation parisien, Axel Eboki-Poh n'a pas explosé, la faute à des blessures répétées. « Je dispute trois matches officiels et je me déchire un psoas car j'ai accumulé trop de fragilité sur le plan physique depuis les U14. Mon expérience au PSG se finit ainsi. À mon retour sur les terrains, j'étais à court de rythme. Logiquement, le club ne m'a pas conservé », a-t-il expliqué dans des propos accordés aux médias du PSG.

Mercato - PSG : La clause secrète qui relance un (gros) transfert à Paris ? https://t.co/ArwKRN8N01 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« J'avais peur du regard des autres » Pour Axel Eboki-Poh, l'aventure au PSG s'est donc terminée à l'été 2021. Quid de l'après ? Le principal intéressé en a dit plus à ce sujet. Et c'est ainsi que l'ex-Parisien a confié à propos d ses difficultés : « Une fois laissé libre par le club à l'été 2021, j'ai fait le choix de revenir habiter chez mes parents à Bastia. J'avais peur du regard des autres, car une sorte de honte est née avec ce retour à la case départ, m'empêchant même de retourner au lycée dès la rentrée scolaire. J'étais moralement très atteint, et j'ai finalement accepté d'aller en cours fin octobre ».