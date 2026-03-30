Mercato - PSG : Un attaquant de l’équipe de France prêt à un sacrifice pour son transfert ?

Avec la Coupe du monde à jouer, l'été promet d'être agité pour les joueurs de l'équipe de France. De plus, certains vont également devoir gérer leur avenir et la possibilité d'un transfert durant l'intersaison. Et voilà qu'un attaquant international aujourd'hui au PSG pourrait consentir à un sacrifice pour faire ses valises.
Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola... Le PSG en a des internationaux français en attaque. Mais voilà que d'ici quelques mois, le club de la capitale pourrait bien en perdre un. Et c'est ainsi que Randal Kolo Muani pourrait définitivement quitter Paris. Aujourd'hui, l'attaquant parisien, sous contrat jusqu'en 2028, est prêté, sans option d'achat, à Tottenham. Censé donc revenir au PSG cet été, Kolo Muani pourrait toutefois ne pas s'y éternisé...
La Juventus à tout prix ?
Si Randal Kolo Muani appartient aujourd'hui toujours au PSG, cela pourrait bien ne plus être le cas d'ici quelques mois. En effet, l'international français pourrait être définitivement transféré et pour ce qui est de sa destination, il faudrait visiblement regarder vers la Juventus. L'intérêt serait réciproque entre les deux parties, qui pourraient donc se retrouver après un prêt de RKM la saison dernière. Direction donc l'Italie pour Kolo Muani ? C'est ce qu'il voudrait en priorité à tel point que selon les informations de Tuttosport, le Parisien serait prêt à rejoindre la Vieille Dame même si elle n'était pas qualifiée pour la Ligue des Champions.
Un transfert à 30M€ ?
La flamme pourrait donc prochainement se raviver entre la Juventus et Randal Kolo Muani, lui qui avait été prêté dans le Piémont la saison dernière. Les deux parties voudraient ainsi se retrouver, mais il faudra bien évidemment trouver un accord avec le PSG pour boucler cette opération. Alors que Kolo Muani n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, le club de la capitale ne devrait pas être trop gourmand pour son joueur, mais ce n'est pas pour autant qu'il sera gratuit. Ainsi, en Italie, il a été annoncé que le transfert de RKM aurait été fixé à 30M€.