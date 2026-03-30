Mercato - PSG : Un attaquant de l’équipe de France prêt à un sacrifice pour son transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la Coupe du monde à jouer, l'été promet d'être agité pour les joueurs de l'équipe de France. De plus, certains vont également devoir gérer leur avenir et la possibilité d'un transfert durant l'intersaison. Et voilà qu'un attaquant international aujourd'hui au PSG pourrait consentir à un sacrifice pour faire ses valises.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola... Le PSG en a des internationaux français en attaque. Mais voilà que d'ici quelques mois, le club de la capitale pourrait bien en perdre un. Et c'est ainsi que Randal Kolo Muani pourrait définitivement quitter Paris. Aujourd'hui, l'attaquant parisien, sous contrat jusqu'en 2028, est prêté, sans option d'achat, à Tottenham. Censé donc revenir au PSG cet été, Kolo Muani pourrait toutefois ne pas s'y éternisé...

Un joueur du PSG fait comme Kylian Mbappé, ça risque de faire parler ! https://t.co/yh05G6a4Em — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

La Juventus à tout prix ? Si Randal Kolo Muani appartient aujourd'hui toujours au PSG, cela pourrait bien ne plus être le cas d'ici quelques mois. En effet, l'international français pourrait être définitivement transféré et pour ce qui est de sa destination, il faudrait visiblement regarder vers la Juventus. L'intérêt serait réciproque entre les deux parties, qui pourraient donc se retrouver après un prêt de RKM la saison dernière. Direction donc l'Italie pour Kolo Muani ? C'est ce qu'il voudrait en priorité à tel point que selon les informations de Tuttosport, le Parisien serait prêt à rejoindre la Vieille Dame même si elle n'était pas qualifiée pour la Ligue des Champions.