Mercato - PSG : L’homme «parfait» sur le point de signer un contrat avec Paris ?

Pierrick Levallet

Les prochains mois risquent d’être animés du côté du PSG. Le club de la capitale devrait être actif sur le mercato. Et en parallèle, la formation parisienne essaye de sceller l’avenir de certains de ses éléments. Un homme décrit comme « parfait » devrait d’ailleurs signer chez les Rouge-et-Bleu très prochainement.

Le PSG risque de vivre des prochains mois plutôt animés. Le club de la capitale voudrait s’offrir de nouveaux renforts sur le mercato afin d’apporter un peu plus de profondeur à son effectif. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués dans cette optique, comme Joel Ordonez (Club Brugge), Karim Coulibaly (Werder Bremen), Enzo Fernandez (Chelsea) ou encore Bruno Fernandes (Manchester United). En parallèle, les dirigeants parisiens souhaiteraient sceller l’avenir de plusieurs de ses éléments déjà présents au club.

Mercato - PSG : Un attaquant de l’équipe de France prêt à un sacrifice pour son transfert ? https://t.co/sV00G1BqUk — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Le PSG s'active pour des prolongations de contrat Le PSG travaillerait en effet sur plusieurs prolongations de contrat. Les champions d’Europe 2025 aimeraient notamment étendre l’engagement de Luis Enrique, qui court actuellement jusqu’en juin 2027. Le coach espagnol a déjà laissé une trace indélébile dans l’histoire du club de la capitale, puisqu’il est le seul entraîneur à y avoir su gagner la Ligue des champions. Le technicien de 55 ans est d’ailleurs très apprécié de ceux qui l’ont côtoyé, et ce n’est pas Dani Olmo qui dira le contraire.