Mercato : Un joueur prêt à faire un énorme sacrifice pour quitter le PSG !

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce riche en rebondissements pour le Paris Saint-Germain, avec un titre en Ligue 1 encore à aller conquérir, où encore un magnifique doublé de Ligue des Champions. Mais au sein du club on réfléchit déjà au mercato estival qui approche à grands pas, avec des nombreux rebondissements sur le front des arrivées comme sur celui des départs.

Depuis deux ans, le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule, en restreignant son activité sur le marché des transferts. Cette nouvelle stratégie n’a toutefois pas marché, puisque si l’équipe a réussi à décrocher la première Ligue des Champions de son histoire, on a clairement vu des grosses lacunes dans l’effectif parisien.

Vente du Parc des Princes : Le PSG répond à la Mairie de Paris, rebondissement en vue ? https://t.co/YHB2WWzsN1 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Plusieurs joueurs sur le départ ? La tendance pourrait une nouvelle fois changer cet été, avec le PSG qui planifierait un gros mercato estival. On parle d’au moins une recrue par ligne, notamment au milieu de terrain et en défense. Mais il devrait également y avoir quelques départs, puisque la liste des indésirables est assez conséquente. Il y a notamment Randal Kolo Muani, clairement pas dans les plans de Luis Enrique et poussé vers la sortie depuis un an avec notamment deux prêts consécutifs à l'étranger.