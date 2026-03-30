Mercato : Un joueur prêt à faire un énorme sacrifice pour quitter le PSG !

La fin de saison s’annonce riche en rebondissements pour le Paris Saint-Germain, avec un titre en Ligue 1 encore à aller conquérir, où encore un magnifique doublé de Ligue des Champions. Mais au sein du club on réfléchit déjà au mercato estival qui approche à grands pas, avec des nombreux rebondissements sur le front des arrivées comme sur celui des départs.
Depuis deux ans, le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule, en restreignant son activité sur le marché des transferts. Cette nouvelle stratégie n’a toutefois pas marché, puisque si l’équipe a réussi à décrocher la première Ligue des Champions de son histoire, on a clairement vu des grosses lacunes dans l’effectif parisien.
Plusieurs joueurs sur le départ ?
La tendance pourrait une nouvelle fois changer cet été, avec le PSG qui planifierait un gros mercato estival. On parle d’au moins une recrue par ligne, notamment au milieu de terrain et en défense. Mais il devrait également y avoir quelques départs, puisque la liste des indésirables est assez conséquente. Il y a notamment Randal Kolo Muani, clairement pas dans les plans de Luis Enrique et poussé vers la sortie depuis un an avec notamment deux prêts consécutifs à l'étranger.
Kolo Muani veut la Juve à tout prix
L’été dernier, l’international français a été prêté du côté de Tottenham, mais sans aucune option d’achat. S’il réalise de belles choses à Londres, il ne devrait vraisemblablement pas y faire long feu et revenir à Paris à la fin de la saison. La solution pourrait venir d’Italie, avec un retour à la Juventus, où il avait déjà été prêté l’année dernière. D’après les informations de Mediaset, il serait prêt à tout pour retrouver les Bianconeri, même si ces derniers n’arrivent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions ! Cette fois-ci toutefois, pas question d’un prêt, puisqu’il aimerait définitivement quitter le PSG.