«C’est l’un des objectifs de sa vie» : Il va réaliser son rêve à l'OM ?

Ces derniers jours, l'interview de Frank McCourt a relancé les débats autour du futur de l'OM. Et pour cause, le propriétaire du club phocéen a notamment promis que le processus de recrutement d'un nouveau président était lancé. Et visiblement, un profil émerge et il serait déjà prêt à tout pour réaliser son rêve.
Dans les colonnes du JDD, Frank McCourt est sorti du silence sur la situation à l'OM. L'hommes d'affaires américain a notamment évoqué la situation de Pablo Longoria, dont le départ a officiellement été acté. L'occasion pour lui de décrire le profil du futur président marseillais : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. » Et visiblement, un nom circule avec insistance.
Bouhafsi, candidat numéro 1 pour succéder à Longoria ?
En effet, sur le plateau de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a lâché une petite bombe en révélant que Mohamed Bouhafsi était un candidat très crédible à la présidence de l'OM : « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience ».
«Je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie»
Une information à prendre évidemment très au sérieux puisque Daniel Riolo est très proche de Mohamed Bouhafsi qui était son collègue pendant plusieurs années chez RMC. D'ailleurs, l'éditorialiste confirme que l'actuel journaliste de France Télévisions serait plus qu'intéressé par le poste : « Je sais que ça l’intéresse, évidemment. Je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie. » Autrement dit, il y a une forte possibilité de voir Mohamed Bouhafsi endosser le rôle de président de l'OM dans un futur proche. Frank McCourt a effectivement confié qu'il voulait que les choses aillent vite : « C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. » Le dénouement est donc peut-être imminent.