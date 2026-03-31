«C’est l’un des objectifs de sa vie» : Il va réaliser son rêve à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'interview de Frank McCourt a relancé les débats autour du futur de l'OM. Et pour cause, le propriétaire du club phocéen a notamment promis que le processus de recrutement d'un nouveau président était lancé. Et visiblement, un profil émerge et il serait déjà prêt à tout pour réaliser son rêve.

Dans les colonnes du JDD, Frank McCourt est sorti du silence sur la situation à l'OM. L'hommes d'affaires américain a notamment évoqué la situation de Pablo Longoria, dont le départ a officiellement été acté. L'occasion pour lui de décrire le profil du futur président marseillais : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. » Et visiblement, un nom circule avec insistance.

🚨🚨 Daniel Riolo sur le nouveau président de l’OM : « 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗠 𝗤𝗨𝗜 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗨𝗟𝗘 𝗟𝗘 + 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗘𝗟𝗨𝗜 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗕𝗢𝗨𝗛𝗔𝗙𝗦𝗜 ! » 👔💙🤍



🎙️ @AfterRMC pic.twitter.com/VZyUknF8hF — Actu Foot (@ActuFoot_) March 30, 2026

Bouhafsi, candidat numéro 1 pour succéder à Longoria ? En effet, sur le plateau de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a lâché une petite bombe en révélant que Mohamed Bouhafsi était un candidat très crédible à la présidence de l'OM : « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience ».