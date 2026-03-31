«C’est un nom qui va revenir à Marseille» : Deschamps de retour à l’OM, c’est possible ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps vit ses derniers mois à la tête de l’équipe de France et quittera son poste au terme de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Quelle sera la suite pour le sélectionneur des Bleus ? Un retour à l’Olympique de Marseille est évoqué par un célèbre consultant, mais est-ce vraiment réaliste...

L’équipe de France s’est illustrée lors de cette tournée américaine en s’imposant contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). De bon augure en vue de la Coupe du monde dans quelques mois, un événement qui restera quoi qu’il arrive dans l’histoire du football tricolore puisqu’il s’agira de la dernière de Didier Deschamps, nommé sur le banc des Bleus en 2012. De quoi sera fait son avenir ? Pour l’heure, le sélectionneur reste flou.

Mercato - OM : Didier Deschamps pour remplacer Habib Beye ? Un célèbre consultant y croit... https://t.co/InovdRezpi — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« S’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? » « Je ne sais pas, je n'ai rien décidé, a confié Didier Deschamps dans le dernier numéro de Téléfoot. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte c’est jusqu’à cet été. Et après on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive, je me dis que ça sera différent mais que ça sera bien ». Pour Walid Acherchour, l’OM pourrait apparaître parmi les options du futur ex-sélectionneur, et ce alors que Frank McCourt cherche un nouvel investisseur pour permettre au club de passer « au niveau supérieur ». « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer » a confié le consultant lors du Winamax FC.

« Je pense qu’il veut montrer aux gens qu’il est capable de faire jouer les jeunes, qu’il est offensif » « Est-ce que c’est une bonne idée ? C’est autre chose, a ajouté Walid Acherchour, alors que le passage de Didier Deschamps à l’OM comme entraîneur (2009-2012) s’était terminé dans la douleur. Je pense qu’il va continuer à coacher. Quand je l’entends dire lui-même que c’est un coach offensif, qu’il ne met plus trois milieux défensifs… Je pense qu’il veut montrer aux gens qu’il est capable de faire jouer les jeunes, qu’il est offensif. Je suis persuadé qu’il y a une partie de lui où il a switché en tant que coach de club pour montrer au marché ce qu’il peut faire ». Il faudrait toutefois se montrer convaincant pour inciter Didier Deschamps à revenir dans la cité phocéenne, tant son dernier passage l’avait marqué. « J'y ai été heureux mais j'ai aussi souffert au plus profond de moi. Alors je compensais. J'ai pris une quinzaine de kilos, confiait-il en 2013 dans les colonnes du JDD. Heureusement, j'ai retrouvé ma volonté et je les ai perdus. On s'endort mieux, on se réveille mieux ».