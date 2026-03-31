«C’est un nom qui va revenir à Marseille» : Deschamps de retour à l’OM, c’est possible ?

Didier Deschamps vit ses derniers mois à la tête de l’équipe de France et quittera son poste au terme de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Quelle sera la suite pour le sélectionneur des Bleus ? Un retour à l’Olympique de Marseille est évoqué par un célèbre consultant, mais est-ce vraiment réaliste...
L’équipe de France s’est illustrée lors de cette tournée américaine en s’imposant contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). De bon augure en vue de la Coupe du monde dans quelques mois, un événement qui restera quoi qu’il arrive dans l’histoire du football tricolore puisqu’il s’agira de la dernière de Didier Deschamps, nommé sur le banc des Bleus en 2012. De quoi sera fait son avenir ? Pour l’heure, le sélectionneur reste flou.
« S’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? »
« Je ne sais pas, je n'ai rien décidé, a confié Didier Deschamps dans le dernier numéro de Téléfoot. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte c’est jusqu’à cet été. Et après on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive, je me dis que ça sera différent mais que ça sera bien ». Pour Walid Acherchour, l’OM pourrait apparaître parmi les options du futur ex-sélectionneur, et ce alors que Frank McCourt cherche un nouvel investisseur pour permettre au club de passer « au niveau supérieur ».
« Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer » a confié le consultant lors du Winamax FC.
« Je pense qu’il veut montrer aux gens qu’il est capable de faire jouer les jeunes, qu’il est offensif »
« Est-ce que c’est une bonne idée ? C’est autre chose, a ajouté Walid Acherchour, alors que le passage de Didier Deschamps à l’OM comme entraîneur (2009-2012) s’était terminé dans la douleur. Je pense qu’il va continuer à coacher. Quand je l’entends dire lui-même que c’est un coach offensif, qu’il ne met plus trois milieux défensifs… Je pense qu’il veut montrer aux gens qu’il est capable de faire jouer les jeunes, qu’il est offensif. Je suis persuadé qu’il y a une partie de lui où il a switché en tant que coach de club pour montrer au marché ce qu’il peut faire ».
Il faudrait toutefois se montrer convaincant pour inciter Didier Deschamps à revenir dans la cité phocéenne, tant son dernier passage l’avait marqué. « J'y ai été heureux mais j'ai aussi souffert au plus profond de moi. Alors je compensais. J'ai pris une quinzaine de kilos, confiait-il en 2013 dans les colonnes du JDD. Heureusement, j'ai retrouvé ma volonté et je les ai perdus. On s'endort mieux, on se réveille mieux ».
Mal à l'aise à Marseille, Deschamps « grossissait à vue d'œil de semaine en semaine »
Récemment, Giom Peltier, l’ancien responsable de la sécurité des joueurs de l'OM, s’était prononcé sur le calvaire vécu par Deschamps à cette époque. « Pour la petite histoire avec Didier Deschamps, on sortait ensemble toujours de la Commanderie parce que lui ne voulait jamais sortir du côté principal, donc, on faisait le petit chemin de route ensemble en voiture pour aller jusqu'à la sortie de derrière et on avait toujours 3 minutes pour parler, a-t-il révélé sur la chaîne YouTube de Karim Cherifi. Pendant ces 3 minutes de voiture, tu sens l'envie de quelqu'un de communiquer, de parler et je te promets je sentais quelqu'un qui était dans le dur, vraiment dans le dur. Je ne pense pas que c'est lui faire offense de dire qu'on voyait déjà, il grossissait à vue d'œil de semaine en semaine. Vraiment, on voyait quelqu'un qui était en dépression, qui prenait des pressions de malade de tous les côtés ».
Alors selon vous, peut-on croire à un retour de Didier Deschamps sur le banc de l’OM ? À vos votes !