Mercato - OM : Didier Deschamps pour remplacer Habib Beye ? Un célèbre consultant y croit...

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans quelques mois maintenant, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà qu'à 57 ans, le technicien n'a pas forcément envie de raccrocher. Que va-t-il donc faire après les Bleus ? Et si Didier Deschamps faisait notamment son grand retour sur le banc de l'OM pour remplacer Habib Beye ?

Alors qu'on se demande qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France, une autre question est également de savoir quel sera l'avenir de Didier Deschamps après les Bleus. Pour Téléfoot, le principal intéressé avait été interrogé sur le départ. C'est alors que Deschamps avait répondu : « Mon avenir après la Coupe du monde serait plutôt entraîneur d’un autre club ou d'une autre sélection ? Je ne sais. Président de la FFF ? Non. Retraité ? Je ne sais pas, je n'ai rien décidé. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte c’est jusqu’à cet été. Et après on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive, je me dis que ça sera différent mais que ça sera bien ».

OM : Un départ historique envisagé par la direction du club ? https://t.co/reyYJexQ2L — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer » Didier Deschamps se laisse donc les portes ouvertes pour l'avenir. Y compris celles d'un retour à l'OM ? Pour Walid Acherchour, il ne faudrait pas exclure ce scénario. En effet, lors du Winamax FC, le consultant a expliqué à propos de la possibilité de voir Deschamps sur le banc olympien à l'avenir, lui qui est actuellement occupé par Habib Beye : « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer ».