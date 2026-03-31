Mercato - OM : Il propose ses services en pleine interview, ça risque de faire parler à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est devenu sa terre d'accueil lui qui est né bien loin de la cité phocéenne. Et pourtant, bien qu'il ne soit pas un Marseillais de souche, il mériterait une offre particulière de la part des dirigeants de l'OM selon un des nombreux enfants du pays qui exerce dans le monde du ballon rond. Explications.

A Marseille, 2026 rime avec nouvelle philosophie. En raison de résultats qui n'étaient pas à la hauteur des attentes, Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions d'entraîneur d'un commun accord à la mi-février. S'en est suivie le faux départ de Medhi Benatia, Frank McCourt ayant refusé d'accepter sa démission. Le directeur du football a été conforté à son poste jusqu'à la fin de la saison avec plus de responsabilités dans le domaine sportif lorsque Pablo Longoria est parti, remplacé de manière temporaire à la présidence par Alban Juster.

C'est dispo ! Bon visionnage !

DIMITRI PAYET x CHRISTOPHE GALTIER https://t.co/T78r596FJQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 26, 2026

«A bon entendeur, je trouve qu'il serait un bel ambassadeur pour l'Olympique de Marseille» Au milieu de tous ces changements, Dimitri Payet, figure forte des années 2010 de l'OM, a annoncé sa retraite de joueur il y a 10 jours de cela. L'occasion pour Christophe Galtier, son ex-coach à l'ASSE entre 2009 et 2011 estime, en sa qualité d'enfant du pays l'entraîneur étant né à Marseille, que le club phocéen devrait offrir à Payet un poste d'ambassadeur. « Je trouve que ce serait un bel ambassadeur de l'Olympique de Marseille. Il a su s'imprégner à la fois de la ville, du club. Il a envoyé beaucoup de respect et de considération à tout le monde. A Marseille je sais qu'il est énormément apprécié. A bon entendeur, je trouve qu'il serait un bel ambassadeur pour l'Olympique de Marseille ».