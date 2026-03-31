Mohamed Bouhafsi président de l'OM ? Daniel Riolo annonce une autre solution qui ne va pas rassurer les Marseillais !

Lundi soir au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a lâché une petite bombe en révélant que le nom de Mohamed Bouhafsi circulait à Marseille pour prendre le poste de président de l'OM laissé vacant par Pablo Longoria. Cependant, rien n'est acté, et le club phocéen continue de travailler parallèlement à ce dossier.
C'est officiel depuis quelques jours, Pablo Longoria a quitté l'OM. Pour le moment, Alban Juster assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau président qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. En effet, dans les colonnes du JDD, Frank McCourt a assuré qu'il espérait avoir « l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. » Le Bostonien a d'ailleurs décrit le profil idéal à ses yeux à savoir « quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. » Et Daniel Riolo a balancé un premier nom.
Bouhafsi le candidat idéal pour remplacer Longoria ?
En effet, sur le plateau de l'After Foot, le journaliste de RMC assure que son ancien collègue Mohamed Bouhafsi fait partie des options pour devenir président de l'OM. « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience. »
«Il y a effectivement plusieurs possibilités»
Mais alors que le nom de Mohamed Bouhafsi circule avec insistance à l'OM, Daniel Riolo assure qu'il existe d'autres méthodes de recherche à Marseille pour dénicher un nouveau président. « Il y a effectivement plusieurs possibilités avec le côté chasseur de tête en allant chercher un mec ultra-expérimenté. D'ailleurs je ne sais même pas ce que ça veut dire dans le foot. Je ne sais quel gage de réussite cela peut avoir. Et s'il y a bien une règle qui n'existe surtout pas dans le profil des présidents, j'ai passé mon temps à en cocher une tonne : il y a zéro règle (...) Donc tu peux faire le chasseur tête avec les cabinets et tout, ce n'est pas gage de réussite et que cela connaisse l'OM. Ils l'ont essayé 1000 fois », ajoute le journaliste de RMC. Cette seconde option évoquée par Daniel Riolo ne devrait donc pas faire l'unanimité à Marseille.