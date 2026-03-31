Mohamed Bouhafsi président de l'OM ? Daniel Riolo annonce une autre solution qui ne va pas rassurer les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a lâché une petite bombe en révélant que le nom de Mohamed Bouhafsi circulait à Marseille pour prendre le poste de président de l'OM laissé vacant par Pablo Longoria. Cependant, rien n'est acté, et le club phocéen continue de travailler parallèlement à ce dossier.

C'est officiel depuis quelques jours, Pablo Longoria a quitté l'OM. Pour le moment, Alban Juster assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau président qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. En effet, dans les colonnes du JDD, Frank McCourt a assuré qu'il espérait avoir « l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. » Le Bostonien a d'ailleurs décrit le profil idéal à ses yeux à savoir « quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. » Et Daniel Riolo a balancé un premier nom.

🚨🚨 Daniel Riolo sur le nouveau président de l’OM : « 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗠 𝗤𝗨𝗜 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗨𝗟𝗘 𝗟𝗘 + 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗘𝗟𝗨𝗜 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗕𝗢𝗨𝗛𝗔𝗙𝗦𝗜 ! » 👔💙🤍



🎙️ @AfterRMC pic.twitter.com/VZyUknF8hF — Actu Foot (@ActuFoot_) March 30, 2026

Bouhafsi le candidat idéal pour remplacer Longoria ? En effet, sur le plateau de l'After Foot, le journaliste de RMC assure que son ancien collègue Mohamed Bouhafsi fait partie des options pour devenir président de l'OM. « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience. »