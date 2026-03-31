«Tout le monde sait les liens que j'ai avec lui» : Un ami proche de Daniel Riolo va débarquer à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo a balancé un nom pour succéder à la présidence de l'OM à la place de Pablo Longoria. Il s'agit d'ailleurs d'un proche du journaliste de RMC qu'il considère même comme un ami proche compte tenu du temps qu'il a passé à ses côtés.

« Le processus est enclenché. » Dans une interview au JDD, Frank McCourt a confirmé qu'il avait lancé sa quête d'un nouveau président pour remplacer Pablo Longoria. « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté », a ajouté le propriétaire de l'OM concernant le profil souhaité. Et un premier nom circule.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

Bouhafsi futur président de l'OM ? En effet selon les informations de Daniel Riolo, le nom qui circule le plus à l'OM est celui de Mohamed Bouhafsi. « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a confié le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.