«Tout le monde sait les liens que j'ai avec lui» : Un ami proche de Daniel Riolo va débarquer à l'OM ?

Sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo a balancé un nom pour succéder à la présidence de l'OM à la place de Pablo Longoria. Il s'agit d'ailleurs d'un proche du journaliste de RMC qu'il considère même comme un ami proche compte tenu du temps qu'il a passé à ses côtés.
« Le processus est enclenché. » Dans une interview au JDD, Frank McCourt a confirmé qu'il avait lancé sa quête d'un nouveau président pour remplacer Pablo Longoria. « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté », a ajouté le propriétaire de l'OM concernant le profil souhaité. Et un premier nom circule.
Bouhafsi futur président de l'OM ?
En effet selon les informations de Daniel Riolo, le nom qui circule le plus à l'OM est celui de Mohamed Bouhafsi. « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a confié le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.
«Je ne cache rien à personne, les gens savent qu'on est très proche»
Et bien évidemment, c'est un peu particulier pour Daniel Riolo qui connaît très bien Mohamed Bouhafsi, son ancien collègue chez RMC. Il confirme d'ailleurs qu'ils sont toujours très proches. « Tout le monde sait les liens que j'ai avec lui. Tout le monde sait depuis combien de temps on se connaît et ce qui nous uni. Si je vous le dis, c'est parce que son nom circule. Que je trouve que c'est une bonne idée ou pas, je donne mon avis, comme j'aurais donné mon avis pour n'importe qui d'autre. Et en ce qui le concerne, je pense que c'est une bonne idée. Je ne cache rien à personne, les gens savent qu'on est très proche », ajoute Daniel Riolo.