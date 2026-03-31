Nouveau président à l'OM : La punchline de Mbappé est utilisée pour rassurer les Marseillais !

Frank McCourt l'a annoncé, il espère pourvoir nommer un nouveau président avant la fin de la saison. Et pour cause, Pablo Longoria est officiellement parti et il faut donc lui trouver un remplaçant. Dans cette optique un profil assez jeune circule, mais dans l'After Foot, on tente de rassurer sur le manque d'expérience.
Dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt assurait que « le processus est enclenché » pour le recrutement d'un nouveau président afin de remplacer Pablo Longoria à l'OM. Le propriétaire du club phocéen a même donné le profil de l'homme qu'il recherchait à savoir « quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. »
Bouhafsi futur président de l'OM ?
Et Daniel Riolo a dévoilé un nom qui circule avec insistance à Marseille à savoir celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil qui, selon le journaliste de RMC, « coche toutes les cases » évoquées par Frank McCourt, à l'exception de celle de l'expérience. Et pour cause, Mohamed Bouhafsi n'a que 33 ans et n'a jamais travaillé directement dans le football bien qu'il possède un réseau important grâce à son passé de journaliste sportif.
«Je dirais comme Mbappé : "tu ne me parles pas d'âge"»
En tout cas, Florent Gautreau est persuadé que l'âge n'est pas un problème, et il utilise même une célèbre punchline de Kylian Mbappé pour se justifier. « Je dirais comme Mbappé par rapport au manque d'expérience : "tu ne me parles pas d'âge". Je crois qu'il a raison là-dessus. Et surtout, je pense que cette histoire de l'âge, dans les deux sens d'ailleurs, tu peux aussi avoir quelqu'un d'ancien qui peut réussir, et à l'inverse, Mohamed, qu'on connait bien ici, progresse très vite. Et Labrune est un très bon exemple. Vincent Labrune, je l'ai connu à France Télévisions (...) Finalement, ce sont souvent les journalistes qui cochent les cases parce qu'ils connaissent le milieu footballistico-médiatique. Et en ce sens, Mohamed le connait parfaitement bien, donc l'âge n'est pas un problème », assure le journaliste sur le plateau de l'After Foot.