Nouveau président à l'OM : La punchline de Mbappé est utilisée pour rassurer les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Frank McCourt l'a annoncé, il espère pourvoir nommer un nouveau président avant la fin de la saison. Et pour cause, Pablo Longoria est officiellement parti et il faut donc lui trouver un remplaçant. Dans cette optique un profil assez jeune circule, mais dans l'After Foot, on tente de rassurer sur le manque d'expérience.

Dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt assurait que « le processus est enclenché » pour le recrutement d'un nouveau président afin de remplacer Pablo Longoria à l'OM. Le propriétaire du club phocéen a même donné le profil de l'homme qu'il recherchait à savoir « quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. »

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

Bouhafsi futur président de l'OM ? Et Daniel Riolo a dévoilé un nom qui circule avec insistance à Marseille à savoir celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil qui, selon le journaliste de RMC, « coche toutes les cases » évoquées par Frank McCourt, à l'exception de celle de l'expérience. Et pour cause, Mohamed Bouhafsi n'a que 33 ans et n'a jamais travaillé directement dans le football bien qu'il possède un réseau important grâce à son passé de journaliste sportif.