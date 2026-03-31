Mohamed Bouhafsi président de l’OM : La nouvelle précision apportée par un journaliste

Alors que l’OM s’est mis à la recherche de son prochain président, le « nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi, comme l’a révélé Daniel Riolo dans l’After Foot lundi soir. Si cette piste peut paraître surprenante, elle a été confirmée par un autre journaliste de RMC.
Dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Daniel Riolo a fait des révélations concernant le futur président de l’OM. Auprès du JDD, Frank McCourt a annoncé que « le processus est enclenché » afin de trouver le successeur de Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé la semaine dernière. Le propriétaire du club veut « quelqu’un qui connait bien la France et Marseille » et en ce sens, le nom « qui circule le plus » en ce moment est celui de Mohamed Bouhafsi.
« D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases »
« Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a expliqué Daniel Riolo.
Hawkins confirme la piste Bouhafsi pour la présidence de l’OM
« Je sais que ça l’intéresse, évidemment. Je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie », a ajouté l’éditorialiste de RMC. Si cette piste peut paraître surprenante pour beaucoup, elle a été confirmée par un autre journaliste de la radio, Fabrice Hawkins. En réponse à un internaute qui l’interrogeait sur la véracité de cette information et si Mohamed Bouhafsi était bien le favori pour devenir le prochain président de l’OM, il a indiqué sur X : « En tout cas son nom circule à l’OM c’est la réalité ».