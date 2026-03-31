Mohamed Bouhafsi président de l’OM : La nouvelle précision apportée par un journaliste

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est mis à la recherche de son prochain président, le « nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi, comme l’a révélé Daniel Riolo dans l’After Foot lundi soir. Si cette piste peut paraître surprenante, elle a été confirmée par un autre journaliste de RMC.

Dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Daniel Riolo a fait des révélations concernant le futur président de l’OM. Auprès du JDD, Frank McCourt a annoncé que « le processus est enclenché » afin de trouver le successeur de Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé la semaine dernière. Le propriétaire du club veut « quelqu’un qui connait bien la France et Marseille » et en ce sens, le nom « qui circule le plus » en ce moment est celui de Mohamed Bouhafsi.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

« D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases » « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a expliqué Daniel Riolo.