Mercato - PSG : Il déclare sa flamme au Real Madrid, un «transfert irréalisable» ?

A prendre ou à laisser. C’est un peu la tendance pour ce qui est du transfert d’un joueur qui a la cote sur le marché des transferts avec une indemnité à 100M€ réclamée par son club. Entre le PSG et le Real Madrid, son choix semble fait, mais sa signature impossible ?
Le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid ? Voici les deux destinations annoncées dans les médias ces dernières semaines pour un champion du monde. Contractuellement engagé jusqu’en juin 2032 avec son club, il ne devrait pas partir pour moins de 100M€, ce qui est le montant réclamé par ses dirigeants si l’on se fie aux informations communiquées par divers journalistes dont Jorge C. Picon. Et pourtant, le principal concerné semble avoir une préférence claire.
«Le «je vivrais à Madrid» d'Enzo Fernández n'est pas le fruit du hasard»
Enzo Fernandez (25 ans) a signé à Chelsea en janvier 2023 quelques semaines après son sacre à la Coupe du monde avec l’Argentine de Lionel Messi. A l’occasion d’un live avec deux streamers, le milieu de terrain des Blues a été interrogé sur une éventuelle installation à Madrid, avouant de son propre chef qu’il se verrait bien y résider. « Oui, j’aime beaucoup Madrid. Ça ressemble à Buenos Aires ». Ce ne fut pas des paroles en l’air non mesurées. Selon le journaliste Jorge C.Picon a publié un long post sur son compte X dans l’optique de livrer les coulisses de cette opération orchestrée par le clan Enzo Fernandez.
« Le « je vivrais à Madrid » d'Enzo Fernández n'est pas le fruit du hasard. S'il n'en tenait qu'à lui, il serait déjà au Real Madrid depuis un moment. Il l'a toujours dit en privé et, désormais, il ne le cache même plus en public. Une campagne pour tenter de secouer l'arbre et attendre de voir si le fruit finit par tomber ».
«Son transfert est pour l'instant irréalisable et n'est pas envisagé à Madrid»
Pour autant, en raison de l’investissement économique important à consentir pour sa signature, le Real Madrid ne serait absolument pas une destination viable comme souligné par Jorge C.Picon. « Son transfert est pour l'instant irréalisable et n'est pas envisagé à Madrid. Le prix du joueur n’est pas abordable compte tenu de la situation économique actuelle du Real Madrid. Les sources proches du joueur le savent. Elles reconnaissent qu’il adorerait cela, mais comprennent que c’est très difficile. Pas seulement à cause du Real Madrid : Chelsea où il est sous contrat jusqu’en 2032, doit l’autoriser à partir ». Il se pourrait qu’à ce prix, il n’entre pas dans les plans du PSG tant financièrement que sportivement. Le journaliste Laurent Perrin du Parisien assurait la semaine dernière que de toute manière, le Paris Saint-Germain ne se penchait pas sur le cas Enzo Fernandez.