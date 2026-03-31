Mercato - PSG : Il déclare sa flamme au Real Madrid, un «transfert irréalisable» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A prendre ou à laisser. C’est un peu la tendance pour ce qui est du transfert d’un joueur qui a la cote sur le marché des transferts avec une indemnité à 100M€ réclamée par son club. Entre le PSG et le Real Madrid, son choix semble fait, mais sa signature impossible ?

Le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid ? Voici les deux destinations annoncées dans les médias ces dernières semaines pour un champion du monde. Contractuellement engagé jusqu’en juin 2032 avec son club, il ne devrait pas partir pour moins de 100M€, ce qui est le montant réclamé par ses dirigeants si l’on se fie aux informations communiquées par divers journalistes dont Jorge C. Picon. Et pourtant, le principal concerné semble avoir une préférence claire.

🚨 El “viviría en Madrid” de Enzo Fernández no es casualidad. Si fuese por él, estaría en el Real Madrid ayer. Siempre lo ha comentado en privado y ahora ni siquiera lo esconde en público. Una campaña para intentar mover el árbol y esperar a ver si termina de caer la fruta.



Pero… pic.twitter.com/8Fl13fpV2n — Picón (@JorgeCPicon) March 31, 2026

«Le «je vivrais à Madrid» d'Enzo Fernández n'est pas le fruit du hasard» Enzo Fernandez (25 ans) a signé à Chelsea en janvier 2023 quelques semaines après son sacre à la Coupe du monde avec l’Argentine de Lionel Messi. A l’occasion d’un live avec deux streamers, le milieu de terrain des Blues a été interrogé sur une éventuelle installation à Madrid, avouant de son propre chef qu’il se verrait bien y résider. « Oui, j’aime beaucoup Madrid. Ça ressemble à Buenos Aires ». Ce ne fut pas des paroles en l’air non mesurées. Selon le journaliste Jorge C.Picon a publié un long post sur son compte X dans l’optique de livrer les coulisses de cette opération orchestrée par le clan Enzo Fernandez. « Le « je vivrais à Madrid » d'Enzo Fernández n'est pas le fruit du hasard. S'il n'en tenait qu'à lui, il serait déjà au Real Madrid depuis un moment. Il l'a toujours dit en privé et, désormais, il ne le cache même plus en public. Une campagne pour tenter de secouer l'arbre et attendre de voir si le fruit finit par tomber ».