Mercato - PSG : Le clash qui lui a coûté sa signature à Paris, il signera finalement à l'OM !

Au Paris Saint-Germain aurait pu passer un joueur qui a par la suite conquis les coeurs de la plupart des supporters de l'Olympique de Marseille. Sa signature dans la capitale a capoté à cause d'un club qui s'y est formellement opposé donnant naissance plus tard à une belle histoire au Vélodrome avec l'OM.
Une histoire d'amour qui aurait pu ne jamais voir le jour. Voilà le résumé du destin du joueur dont il est question. Un temps déterminé à se rendre au Paris Saint-Germain à la toute fin d'une période de mercato avant même que le club passe sous pavillon qatarien, il a témoigné du refus catégorique de son entraîneur et de son club de le laisser partir. Au point où ça lui a valu une punition.
«Je suis revenu, j'ai été puni»
Retraité depuis ce mois de mars, Dimitri Payet a accepté un entretien croisé avec Christophe Galtier pour Football Club de Marseille la semaine dernière. Avec le coach en question quand ils collaboraient ensemble à l'ASSE en janvier 2011, l'ex-international français a raconté comment sa tentative de transfert pour le PSG lui est revenu à la figure. « C'est une décision que j'avais prise sans l'aval de personne et avec le temps, ça a plutôt été bien géré par tout le monde parce que c'est vrai que ça ne s'est pas fait. Je suis revenu, j'ai été puni et j'ai été joué avec la réserve. Ce qui est normal parce qu'il m'a expliqué qu'il avait un groupe à gérer et qu'il ne pouvait pas me réintégrer comme ça vis-à-vis du groupe. Il avait quand même une main à avoir sur son groupe et c'était normal que je repasse par la réserve mais sans animosité, toujours en m'expliquant le pourquoi du comment. Quand ça allait bien, quand ça se allait moins bien avec justesse ».
«Ca m'a permis d'aller à Lille et pas au PSG. Et je me retrouve à faire 10 ans à Marseille»
Mais ce fut une bonne chose. Reculer pour mieux sauter. Dimitri Payet a, deux ans et demi plus tard, eu la possibilité de rejoindre le club rival du PSG, à savoir l'Olympique de Marseille. Un virage drastique dans sa carrière qu'il chérit encore aujourd'hui. « Je ne pouvais rien lui dire parce que je savais que tout ce qu'il me disait c'était vrai. C'est un mal pour un bien parce qu'au final ça m'a permis d'aller à Lille et pas au PSG. Et je me retrouve à faire 10 ans à Marseille. Je crois aux choses de la vie et ce n'était pas le bon moment d'aller à Paris et plutôt finir ma carrière à Marseille ».