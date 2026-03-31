Mercato - PSG : Le clash qui lui a coûté sa signature à Paris, il signera finalement à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain aurait pu passer un joueur qui a par la suite conquis les coeurs de la plupart des supporters de l'Olympique de Marseille. Sa signature dans la capitale a capoté à cause d'un club qui s'y est formellement opposé donnant naissance plus tard à une belle histoire au Vélodrome avec l'OM.

Une histoire d'amour qui aurait pu ne jamais voir le jour. Voilà le résumé du destin du joueur dont il est question. Un temps déterminé à se rendre au Paris Saint-Germain à la toute fin d'une période de mercato avant même que le club passe sous pavillon qatarien, il a témoigné du refus catégorique de son entraîneur et de son club de le laisser partir. Au point où ça lui a valu une punition.

Grande séquence émotions sur Ligue 1+ 🥹



La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

«Je suis revenu, j'ai été puni» Retraité depuis ce mois de mars, Dimitri Payet a accepté un entretien croisé avec Christophe Galtier pour Football Club de Marseille la semaine dernière. Avec le coach en question quand ils collaboraient ensemble à l'ASSE en janvier 2011, l'ex-international français a raconté comment sa tentative de transfert pour le PSG lui est revenu à la figure. « C'est une décision que j'avais prise sans l'aval de personne et avec le temps, ça a plutôt été bien géré par tout le monde parce que c'est vrai que ça ne s'est pas fait. Je suis revenu, j'ai été puni et j'ai été joué avec la réserve. Ce qui est normal parce qu'il m'a expliqué qu'il avait un groupe à gérer et qu'il ne pouvait pas me réintégrer comme ça vis-à-vis du groupe. Il avait quand même une main à avoir sur son groupe et c'était normal que je repasse par la réserve mais sans animosité, toujours en m'expliquant le pourquoi du comment. Quand ça allait bien, quand ça se allait moins bien avec justesse ».