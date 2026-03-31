Mercato - PSG : Il n’est venu que pour Neymar ? Des années plus tard, ce joueur passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar a été l’une des stars du football mondial pendant des années au FC Barcelone puis au PSG. Une bascule datant de l’été 2017 qui a changé à jamais le monde des transferts dans le football avec des clauses libératoires exorbitantes, des indemnités plus importantes chaque année et des répercussions terribles sportivement pour le Barça. Pour un jeune joueur, ce fut la fin d’un rêve… avant un clin d’œil du destin.

Le Paris Saint-Germain a vu quelques stars se succéder dans son vestiaire depuis le rachat du club par les Qataris. Mais le transfert de Neymar à l’été 2017, quelques semaines après la remontada et seulement à 25 ans, a été celui qui a été le plus retentissant tant médiatiquement parlant que sur le plan économique. Au terme d’un feuilleton rocambolesque avec la fameuse publication de Gerard Piqué, ex-défenseur du FC Barcelone, qui assurait que Neymar allait rester par le biais d’un selfie avec le Brésilien, ce dernier signait au PSG pour une indemnité de transfert à 222M€.

"You could see him getting frustrated with Ronaldo... he walked off the training pitch a few times" 😬



Wayne Rooney sat down with Xavi Simons ⬇️ pic.twitter.com/t3bKnL4Wt0 — BBC Sport (@BBCSport) March 31, 2026

«Un jour, je jouerai avec ce type» Un départ qui a marqué toute l’institution du FC Barcelone et un jeune crack de 14 ans à l’époque : Xavi Simons. Pour la BBC et le Wayne Rooney Show en décembre dernier, l’actuel milieu offensif de Tottenham qui évoluait à La Masia du Barça au moment des faits se confiait sur le cas Neymar qui n’était autre que son idole. « J’ai tourné une publicité avec Neymar quand j’avais 12 ans. Et à ce moment précis, Neymar était mon idole. Je regardais toujours sur YouTube des vidéos des dribbles de Neymar. Un jour je suis rentré chez moi et je me souviens avoir dit à ma mère et mon frère: « un jour, je jouerai avec ce type, mon idole, à 100 % » ».