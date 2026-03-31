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Le joueur «exceptionnel» qui est annoncé au PSG !

Le joueur «exceptionnel» qui est annoncé au PSG !
Arthur Montagne -
Journaliste
Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le PSG a été confronté à de nombreuses blessures ce qui a permis à plusieurs joueurs de s'imposer durablement. Et l'un d'entre eux fait particulièrement parler et impressionne un ancien joueur parisien.

Depuis le début de la saison Warren Zaïre-Emery connait une progression constante au point d'être redevenu titulaire au PSG où il le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Le milieu de terrain parisien a même fait son retour en équipe de France après un passage avec les Espoirs, et devrait donc participer à la prochaine Coupe du monde. Didier Domi ne cache pas qu'il est très impressionné par Zaïre-Emery.

Didier Domi s'enflamme pour Zaïre-Emery

« Warren Zaire-Emery, c'est juste sa progression naturelle, il n'a pas les qualités de Fabian Ruiz mais, à l'inverse, Ruiz n'a pas ses qualités non plus. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Vous avez vu le niveau physique qu'il affiche ? Il est exceptionnel ! Plus il joue, plus il est bon, parce que je pense qu'il regarde ses matchs. Il a une capacité d'analyse qui est au-dessus de la moyenne, ça se sent, ça se voit. Il connaît les zones où il doit aller et celles où il ne doit pas aller. Il est à l'écoute, malin », lâche l’ancien jouer du PSG dans les colonnes du Parisien.

«Il est exceptionnel !»

Contre la Colombie, Warren Zaïre-Emery était d’ailleurs aligné aux côtés de N’Golo Kanté, que Didier Deschamps a encensé au micro de La Chaîne L’EQUIPE : « C'est une confirmation. Je l'ai rappelé ponctuellement l'année précédente pour lui éviter certains longs déplacements. Il n'y a pas de souci sur le niveau de jeu de N'Golo, même quand il était en Arabie saoudite. À lui de maintenir son niveau. Ça m'a permis d'en voir d'autres, des plus jeunes et d'acquérir un peu plus d'expérience. Lui, il en a déjà beaucoup. La qualité est là, dans un secteur où on est un peu plus en déficit par rapport à la dernière Coupe du monde. Il y en a beaucoup pour lesquels ça va être leur première grande compétition. N'Golo a toujours le sourire, il n'y a aucun souci. Il fait partie des nombreux milieux qui peuvent être au Mondial. Il y en a d'autres qui pourraient y être. Même avec une liste élargie, je sais très bien qu'il y a des très bons joueurs que je ne prendrai pas parce qu'il y a, à mon avis, meilleur aujourd'hui. »

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