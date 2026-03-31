Le joueur «exceptionnel» qui est annoncé au PSG !

Depuis le début de la saison, le PSG a été confronté à de nombreuses blessures ce qui a permis à plusieurs joueurs de s'imposer durablement. Et l'un d'entre eux fait particulièrement parler et impressionne un ancien joueur parisien.
Depuis le début de la saison Warren Zaïre-Emery connait une progression constante au point d'être redevenu titulaire au PSG où il le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Le milieu de terrain parisien a même fait son retour en équipe de France après un passage avec les Espoirs, et devrait donc participer à la prochaine Coupe du monde. Didier Domi ne cache pas qu'il est très impressionné par Zaïre-Emery.
Didier Domi s'enflamme pour Zaïre-Emery
« Warren Zaire-Emery, c'est juste sa progression naturelle, il n'a pas les qualités de Fabian Ruiz mais, à l'inverse, Ruiz n'a pas ses qualités non plus. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Vous avez vu le niveau physique qu'il affiche ? Il est exceptionnel ! Plus il joue, plus il est bon, parce que je pense qu'il regarde ses matchs. Il a une capacité d'analyse qui est au-dessus de la moyenne, ça se sent, ça se voit. Il connaît les zones où il doit aller et celles où il ne doit pas aller. Il est à l'écoute, malin », lâche l’ancien jouer du PSG dans les colonnes du Parisien.
«Il est exceptionnel !»
Contre la Colombie, Warren Zaïre-Emery était d’ailleurs aligné aux côtés de N’Golo Kanté, que Didier Deschamps a encensé au micro de La Chaîne L’EQUIPE : « C'est une confirmation. Je l'ai rappelé ponctuellement l'année précédente pour lui éviter certains longs déplacements. Il n'y a pas de souci sur le niveau de jeu de N'Golo, même quand il était en Arabie saoudite. À lui de maintenir son niveau. Ça m'a permis d'en voir d'autres, des plus jeunes et d'acquérir un peu plus d'expérience. Lui, il en a déjà beaucoup. La qualité est là, dans un secteur où on est un peu plus en déficit par rapport à la dernière Coupe du monde. Il y en a beaucoup pour lesquels ça va être leur première grande compétition. N'Golo a toujours le sourire, il n'y a aucun souci. Il fait partie des nombreux milieux qui peuvent être au Mondial. Il y en a d'autres qui pourraient y être. Même avec une liste élargie, je sais très bien qu'il y a des très bons joueurs que je ne prendrai pas parce qu'il y a, à mon avis, meilleur aujourd'hui. »