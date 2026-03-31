Le joueur «exceptionnel» qui est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le PSG a été confronté à de nombreuses blessures ce qui a permis à plusieurs joueurs de s'imposer durablement. Et l'un d'entre eux fait particulièrement parler et impressionne un ancien joueur parisien.

Depuis le début de la saison Warren Zaïre-Emery connait une progression constante au point d'être redevenu titulaire au PSG où il le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Le milieu de terrain parisien a même fait son retour en équipe de France après un passage avec les Espoirs, et devrait donc participer à la prochaine Coupe du monde. Didier Domi ne cache pas qu'il est très impressionné par Zaïre-Emery.

🚨𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗘𝗡 𝗭𝗔𝗜𝗥𝗘-𝗘𝗠𝗘𝗥𝗬 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝟰𝗘𝗠𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗝𝗘𝗨𝗡𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟬 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🇫🇷



🥇Kylian Mbappé (18 ans et 10 mois)

🥈George Lech (19 ans et… pic.twitter.com/JPNKZXZpUG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 29, 2026

Didier Domi s'enflamme pour Zaïre-Emery « Warren Zaire-Emery, c'est juste sa progression naturelle, il n'a pas les qualités de Fabian Ruiz mais, à l'inverse, Ruiz n'a pas ses qualités non plus. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Vous avez vu le niveau physique qu'il affiche ? Il est exceptionnel ! Plus il joue, plus il est bon, parce que je pense qu'il regarde ses matchs. Il a une capacité d'analyse qui est au-dessus de la moyenne, ça se sent, ça se voit. Il connaît les zones où il doit aller et celles où il ne doit pas aller. Il est à l'écoute, malin », lâche l’ancien jouer du PSG dans les colonnes du Parisien.