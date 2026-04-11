PSG : Lucas Chevalier remplacé par un joueur beaucoup moins fort, «entre les deux, il n'y a pas photo»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier peine convaincre l'investissement consenti par le PSG pour le recruter. Le portier français, qui a coûté 50M€, bonus compris, au club de la capitale, n'est même plus titulaire. Et pourtant selon un ancien gardien, il n'a pas été remplacé par plus fort que lui. Bien au contraire.

L'été dernier, le PSG avait fait le choix de lâcher 50M€, bonus compris pour s'attacher les services de Lucas Chevalier qui avait la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma. Et visiblement, la pression était trop grande pour l'ancien Lillois qui a déjà perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Et pourtant, selon l'ancien gardien du RC Lens Guillaume Warmuz, le Russe est beaucoup moins fort que Chevalier.

Guillaume Warmuz, ancien gardien de Lens : "Lucas Chevalier est techniquement au-dessus de Safonov." pic.twitter.com/Iah0UsJjZC — After Foot RMC (@AfterRMC) April 9, 2026

«Chevalier est un gardien de niveau international» « Je pense que Lucas Chevalier est un gardien de niveau international qui a plus de qualité intrinsèque. Entre les deux, il n'y a pas photo. Le sujet, c'est qu'il n'a pas exprimé ce qu'il est réellement en tant que gardien de niveau international, parce qu'il y a un delta entre le LOSC et le PSG. Si on veut aider Lucas Chevalier à être un gardien de niveau international, il faut qu'il retrouve un statut de ce niveau-là », estime-t-il dans le podcast AfterPSG de RMC, avant d'en rajouter une couche.