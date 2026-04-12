Kylian Mbappé a fini en sang : Les dernières informations de la presse espagnole

Amadou Diawara

Victime d'un coup de coude en plein match, Kylian Mbappé s'est blessé à l'arcade sourcilière droite. En sang, le numéro 10 du Real Madrid a eu besoin de trois points de suture. Alors que Kylian Mbappé a manqué l'entrainement de ce dimanche, le staff merengue a fait son choix quant à sa présence ou non contre le Bayern ce mercredi soir.

Pour le compte de 31ème journée de Liga, le Real Madrid a reçu Girona au Santiago Bernabeu ce vendredi. Ayant perdu deux points précieux dans la course au titre en Liga (1-1), la Maison-Blanche a vu Kylian Mbappé se blesser durant la rencontre.

Kylian Mbappé a eu besoin de trois points de suture Victime d'un coup de coude de la part de Vitor Reis dans des dernières minutes de Real Madrid - Girona, Kylian Mbappé a fini en sang. S'il a pu jouer tout le match, le numéro 10 du merengue a été touché sérieusement à l'arcade sourcilière droite. A tel point qu'il aurait eu besoin de trois points de suture d'après AS. Après son intervention, Kylian Mbappé a d'ailleurs publié une photo de sa blessure, et ce, en story sur Instagram.