Kylian Mbappé a fini en sang : Les dernières informations de la presse espagnole

Victime d'un coup de coude en plein match, Kylian Mbappé s'est blessé à l'arcade sourcilière droite. En sang, le numéro 10 du Real Madrid a eu besoin de trois points de suture. Alors que Kylian Mbappé a manqué l'entrainement de ce dimanche, le staff merengue a fait son choix quant à sa présence ou non contre le Bayern ce mercredi soir.
Pour le compte de 31ème journée de Liga, le Real Madrid a reçu Girona au Santiago Bernabeu ce vendredi. Ayant perdu deux points précieux dans la course au titre en Liga (1-1), la Maison-Blanche a vu Kylian Mbappé se blesser durant la rencontre.
Kylian Mbappé a eu besoin de trois points de suture
Victime d'un coup de coude de la part de Vitor Reis dans des dernières minutes de Real Madrid - Girona, Kylian Mbappé a fini en sang. S'il a pu jouer tout le match, le numéro 10 du merengue a été touché sérieusement à l'arcade sourcilière droite. A tel point qu'il aurait eu besoin de trois points de suture d'après AS. Après son intervention, Kylian Mbappé a d'ailleurs publié une photo de sa blessure, et ce, en story sur Instagram.
Bayern-Real : Mbappé était absent à l'entrainement
A en croire AS, Kylian Mbappé a dû manquer l'entrainement de ce dimanche avec le Real Madrid. Toutefois, sa situation ne serait pas préoccupante. En effet, son absence lors de la dernière séance d'Alvaro Arbeloa n'est qu'une mesure de précaution, et ce, afin d'éviter tout contact. Ainsi, Kylian Mbappé serait assuré de tenir sa place contre le Bayern ce mercredi soir, « même si ça doit être avec un peu de douleur, il n’y a pas d’autre choix ». Le Real Madrid retrouvant le club munichois en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Comme précisé par le média espagnol, Kylian Mbappé ne reportera pas de masque de protection à l'Allianz Arena. Pour rappel, le Bayern a remporté la première manche face au Real Madrid au Bernabeu (1-2).