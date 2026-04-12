«Pour m’impressionner, il m’a cisaillé en deux» : Il balance sur Raymond Domenech

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si on se souvient surtout de lui pour ses années sur le banc de l’équipe de France, où il est resté de 2004 à 2010, Raymond Domenech a aussi été joueur. Connu pour être un défenseur rugueux, un de ceux qui a été opposé à lui sur les terrains de football se souvient encore du moment où il l’a « cisaillé en deux » pour l’impressionner.

Passé par Caen, le RC Lens, le LOSC, l’OGC Nice, l’ASSE et Le Havre avant de raccrocher les crampons à Bourges en 1992, Pascal Françoise a raconté ses souvenirs de carrière dans un entretien accordé à L’Équipe. L’ancien attaquant aux 49 buts en 276 matchs de Ligue 1 a notamment dévoilé le joueur le plus fort qu’il ait eu à affronter : Osvaldo Piazza.

Raymond Domenech à l'OL : Un record est tombé (et ce n'est pas très glorieux) https://t.co/1ifWvAU2EH — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Piazza, « un monument, alors en pleine euphorie avec Saint-Etienne » « Un monument, alors en pleine euphorie avec Saint-Etienne (1972-1979). Il avait cette capacité physique à s’imposer dans les duels et le dernier geste. Comme il était l’un des seuls stoppeurs à monter balle au pied, je devais le suivre. Et quand il enclenchait, croyez-moi, il était dur à arrêter. Un roc », a confié Pascal Françoise.