Bayern Munich - PSG : Luis Enrique cite Rafael Nadal, le choc est lancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Bayern Munich et le PSG, le deuxième round du combat de boxe se tiendra en territoire bavarois pour révéler l'identité du club qui se rendra à Budapest pour la finale de Ligue des champions le 30 mai prochain. Un duel titanesque se présente au Paris Saint-Germain de l'acabit des combats entre Rafael Nadal et Roger Federer d'après Luis Enrique.

Ce mercredi soir, les yeux des amoureux du football seront rivés sur ce qui va se passer à l'Allianz Arena. Et pour cause, la demi-finale retour de Ligue des champions qui opposera le Bayern Munich au PSG rendra le verdict de cette première confrontation d'anthologie au Parc des princes la semaine dernière (5-4) pour révéler le deuxième finaliste de cette campagne de Ligue des champions.

«Rafa Nadal a dit un jour qu'à un moment de sa carrière, ses confrontations avec Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui» Vincent Kompany contre Luis Enrique. Les deux architectes du Bayern Munich et du PSG se rendront coup pour coup sur les bancs de touche lorsque sur le terrain, les gladiateurs mettront le feu à l'Allianz Arena. Pour le coach du Paris Saint-Germain, l'heure est à l'inspiration de son compatriote espagnol Rafael Nadal notamment comme confié en conférence de presse mardi. « Demain (ndlr ce mercredi) on va jouer à Munich pour chercher à être plus compétitifs que jamais. Rafa Nadal a dit un jour qu'à un moment de sa carrière, ses confrontations avec Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. C'est ce que nous voulons, on a de l'admiration pour le Bayern, mais c'est une motivation pour être meilleur. Demain on va chercher à surmonter une équipe qui joue de manière sensationnelle ».