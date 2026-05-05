Départ de Kylian Mbappé : Luis Enrique avait vu juste, cette légende du PSG fait son mea culpa !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que de nombreuses personnes s’inquiétaient du départ de Kylian Mbappé au début de l’année 2024, Luis Enrique avait rassuré en affirmant que le PSG serait meilleur sans l’international français, qui évolue aujourd'hui au Real Madrid. L’avenir lui a donné raison comme l’a souligné Safet Susic, légende du club de la capitale.

A l’été 2024, le Paris Saint-Germain voyait le meilleur buteur de son histoire partir libre pour le Real Madrid. A l’époque, le départ de Kylian Mbappé n’avait pas inquiété Luis Enrique, persuadé de briller sans l’international français. « Si tout se passe bien, je suis convaincu qu’on aura une équipe bien meilleure que celle de cette année, j’en suis convaincu, tant en défense qu’en attaque, au milieu, sur la tactique, le physique », avait-il confié en février 2024. L’avenir a donné raison à l’entraîneur espagnol.

Sans Mbappé, le PSG a décroché la Ligue des champions C’est sans Kylian Mbappé que le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire au terme d’une incroyable campagne la saison dernière ponctuée par la finale contre l'Inter (5-0). Et la bande à Luis Enrique peut encore rêver d’un doublé historique avant d’aller défier le Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions. Interrogé par Le Parisien, Safet Susic reconnaît deux ans plus tard qu’il s’était trompé.