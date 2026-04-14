Vente OM - «Il s’intéresse au club, mais...» : Le nouveau président prend la parole sur le sujet chaud du moment !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président de l’Olympique de Marseille, les spéculations ont repris au sujet d’une éventuelle vente du club. Et pour cause, l’homme choisi par Frank McCourt est un proche de Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA-CGM. Invité de RTL, le successeur de Pablo Longoria est revenu sur le sujet.

Pour remplacer Pablo Longoria, Frank McCourt a décidé de choisir Stéphane Richard comme nouveau président de l’OM, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet. Une nomination qui a relancé les spéculations autour de l’avenir du club, alors que l’arrivée de nouveaux investisseurs n’est plus exclue par le propriétaire américain. « Je pense que McCourt a placé ce profil d’expérience pour calmer tout le monde. Et je pense aussi qu’il veut assainir financièrement pour une revente éventuelle », confiait notamment le journaliste Gilles Verdez ce week-end, au micro de RTL.

«En arrivant à l’OM, c'était exagéré» : Un joueur de Habib Beye est «sorti du cadre» et se fait recadrer ! https://t.co/FbLK7xUsI1 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Le groupe CMA-CGM veut-il racheter l’OM ? L’ombre du groupe CMA-CGM, dont le logo figure déjà sur le maillot des joueurs en attendant de récupérer probablement les droits de naming du Vélodrome, plane sur l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Stéphane Richard entretient des liens étroits avec la famille Saadé, dont Rodolphe Saadé, le milliardaire marseillais qui est le patron de CMA-CGM. Il y a quelques années, le nouveau président phocéen déclarait même dans les colonnes de Libération : « Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. Il finira par racheter l'Olympique de Marseille ». Une sortie qu’il regrette aujourd’hui.