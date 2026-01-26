Officiel : Le PSG annonce le transfert du moment !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait un peu plus d'une semaine que cette opération anime l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Mais ça y est. Le champion d'Europe a officiellement enregistré une recrue en cete période de mercato hivernal qui se clôturera le lundi 2 février au soir prochain. Une nouvelle pépite va donc être incorporée à l'équipe de Luis Enrique. Une opération qui rend euphorique le principal intéressé.

C'est désormais officiel, le PSG a effectué une recrue sur le mercato d'hiver. Après Khvicha Kvaratskhelia en 2025 pour 70M€, c'est un jeune joueur du FC Barcelone qui débarque à Paris pour « seulement » 8M€. Et ce, à une semaine jour pour jour de la clôture du mercato hivernal.

«Ici c'est Paris» Dro Fernandez est l'unique recrue du Paris Saint-Germain cet hiver à ce jour. Et à moins d'une opportunité de marché de dernière minute, il ne se passera rien d'ici le 2 février prochain et la clôture du mercato d'après le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi. A 18 ans, le milieu offensif espagnol débarque au PSG où il a paraphé un contrat de quatre saisons et demi, soit jusqu'en juin 2030. Dans la vidéo d'annonce du transfert du Paris Saint-Germain sur son compte X, Dro Fernandez arbore un sourire avec une phrase en français qui fera plaisir aux supporters parisiens : « Ici c'est Paris ».