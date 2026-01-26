Officiel : Le PSG annonce le transfert du moment !

Cela fait un peu plus d'une semaine que cette opération anime l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Mais ça y est. Le champion d'Europe a officiellement enregistré une recrue en cete période de mercato hivernal qui se clôturera le lundi 2 février au soir prochain. Une nouvelle pépite va donc être incorporée à l'équipe de Luis Enrique. Une opération qui rend euphorique le principal intéressé.
C'est désormais officiel, le PSG a effectué une recrue sur le mercato d'hiver. Après Khvicha Kvaratskhelia en 2025 pour 70M€, c'est un jeune joueur du FC Barcelone qui débarque à Paris pour « seulement » 8M€. Et ce, à une semaine jour pour jour de la clôture du mercato hivernal.
«Ici c'est Paris»
Dro Fernandez est l'unique recrue du Paris Saint-Germain cet hiver à ce jour. Et à moins d'une opportunité de marché de dernière minute, il ne se passera rien d'ici le 2 février prochain et la clôture du mercato d'après le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi. A 18 ans, le milieu offensif espagnol débarque au PSG où il a paraphé un contrat de quatre saisons et demi, soit jusqu'en juin 2030. Dans la vidéo d'annonce du transfert du Paris Saint-Germain sur son compte X, Dro Fernandez arbore un sourire avec une phrase en français qui fera plaisir aux supporters parisiens : « Ici c'est Paris ».
«Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant»
Par le biais d'un communiqué publié sur le site officiel du Paris Saint-Germain, on peut y lire un Dro Fernandez un peu plus expressif. Le nouveau visage dans le vestiaire de Luis Enrique qui prend ses quartiers au Campus PSG a partagé sa fierté d'incorporer un club « immense » où des légendes ont « marqué l'histoire ». « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot ». Reste à savoir quel sera le développement de Dro Fernandez sous les ordres de Luis Enrique.