«Une grosse désillusion tôt ou tard» : Il a peur d'un fiasco pour le PSG

Alexis Brunet

Lors de son dernier match de Ligue des champions, le PSG s’est pris les pieds dans le tapis en s’inclinant en fin de match contre le Sporting Lisbonne (2-1). Le club de la capitale doit donc gagner pour la dernière rencontre de phase de ligue face à Newcastle mercredi. Pour une célébrité bien connue du paysage footbalistique, cela ne sent pas bon pour les Parisiens.

La saison dernière, le PSG avait eu tous les malheurs du monde à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale avait dû passer par les barrages, où il n’avait finalement fait qu’une bouchée de Brest. Cette année, la donne est un peu différente, mais les Parisiens ne savent pas encore s’ils se qualifieront directement pour les matchs à élimination directe.

Pierre Ménès prédit le pire pour le PSG… Déjà éliminé de la Coupe de France, le PSG pourrait vivre une saison très compliquée s’il se faisait également éliminer de la Ligue des champions assez tôt. De l’avis de Pierre Ménès, qui s’est exprimé sur sa chaîne YouTube, les Parisiens ne sont pas du tout à l’abri, bien au contraire. « Je pense qu'on est quand même pas loin de risquer de connaître une grosse désillusion tôt ou tard. Cette équipe est devenue prévisible. Les autres clubs étudient, ils bossent. Tout le monde sait comment joue le PSG. Et sans recrues, c'est toujours le même rythme, la même chose... »