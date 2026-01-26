Zidane accueilli par l’OM pour sa nouvelle vie !

Alexis Brunet

Après son retrait des terrains en 2006, Zinédine Zidane avait décidé de rester dans le football en devenant entraîneur. Le champion du monde 1998 a donc commencé à suivre une formation et il a également fait des stages auprès de certains coachs. Il y a quelques années, l’ancien Madrilène s’était par exemple rendu à Marseille pour apprendre auprès de l’OM de Marcelo Bielsa.

S’il est depuis quelques années entraîneur, Zinédine Zidane ne s’imaginait pas forcément faire ce métier après sa carrière de footballeur. Lors d’une interview accordée à L’Équipe en 2022, l’ancien coach du Real Madrid avait indiqué que cela lui était venu plus tard. « Je voulais rester dans le foot mais je ne pensais pas entraîner. C’est pour ça que je commence par une formation de manager sportif au CDES (Centre de droit et d’économie du sport) à Limoges, pendant deux ans et demi. Petit à petit, je me disais que ce n’était pas ça, finalement. Le terrain remontait. Il commençait à me manquer. Et j’ai commencé ma formation d’entraîneur. Là, j’ai dit : “Il se passe quelque chose.” On allait dans les clubs pour le BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football) avec Guy (Lacombe), Franck Thivillier et Patrick Pion, qui étaient nos responsables à la FFF. Il y avait également le DTN, François Blaquart. C’étaient des gens bienveillants, géniaux, avec qui j’avais un feeling. »

Zidane avait été accueilli par Bielsa à l’OM Finalement désireux de devenir entraîneur, Zinédine Zidane avait alors effectué des stages chez plusieurs grands clubs. Le champion du monde avait par exemple été accueilli par Marcelo Bielsa à l’OM. « On est allés en stage à l’OM de Bielsa, au Bayern Munich avec Guardiola. J’étais pote avec lui. On s’est toujours bien entendus. J’adorais discuter des petits détails. On parlait des mêmes choses, avec Pep. Il n’était pas là pour m’en mettre plein la tête mais juste m’aiguiller. J’ai découvert les ficelles, notamment dans la relation à l’autre, avec ton joueur. J’ai aussi aimé aller à Lorient en stage et à Rennes pour mes échanges avec Christian Gourcuff. Je regardais, j’écoutais mais tout le monde me disait ensuite de faire avec ce que j’avais dans les tripes, avec mes convictions. J’ai un peu pioché chez les uns, chez les autres, mais surtout dans l’organisation : comment tu prépares un petit match, pourquoi tu ne fais pas ça à un moment, pourquoi tu vas plus au vert à cette période. Sur ça, je n’avais pas de recul dans la préparation. Après, sur le foot, je savais. »