Zidane - Dugarry : Le coup de gueule sur leur relation !

Depuis leur adolescence, Zinedine Zidane et Christophe Dugarry sont devenus très proches, eux qui ont évolué ensemble aux Girondins de Bordeaux. Une amitié forte qui tient encore aujourd'hui, mais voilà que cette relation entre les deux champions du monde 98 a souvent fait l'objet de critiques, notamment visant Dugarry. Face à certaines attaques, ce dernier n'avait pas manqué de contre-attaquer.

Révélé à l'AS Cannes, Zinedine Zidane a ensuite rejoint les Girondins de Bordeaux. C'est là-bas qu'il a découvert un certain Christophe Dugarry. Les deux ont ainsi évolué ensemble, devenant proche sur mais aussi en dehors du terrain. En effet, un lien d'amitié est né entre Zizou et Duga et il existe encore aujourd'hui. Une amitié qui a toutefois valu à celui qui est aujourd'hui consultant sur RMC certaines critiques.

Une amitié avec quelques bénéfices ? Quel était donc le problème à propos de cette relation entre Zinedine Zidane et Christophe Dugarry ? C'est au moment des rassemblements de l'équipe de France que cela posait surtout problème. En effet, alors que certains considéraient que l'ancien attaquant n'avait pas forcément sa place chez les Bleus, il était expliqué qu'il était finalement sélectionné grâce à son amitié avec Zizou, alors patron en sélection.