Cristiano Ronaldo au PSG : Le projet galactique avec Benzema !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar rachetait le PSG et depuis leur prise de pouvoir, les nouveaux propriétaires rêvaient notamment de faire venir un joueur : Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui en Arabie Saoudite, le Portugais aurait alors été approché à plusieurs reprises, ce qui aurait donné lieu à de multiples plans à Paris pour obtenir sa signature. Et l'un d'eux impliquait visiblement Karim Benzema.

Alors qu'on a eu Lionel Messi sous le maillot du PSG, on aurait également pu avoir Cristiano Ronaldo. Tel était en tout cas le rêve du Qatar après avoir racheté le club de la capitale. Recruter le quintuple Ballon d'Or a ainsi été un objectif pendant de longues années. En vain. Cristiano Ronaldo n'aura jamais mis les pieds au PSG, mais ce ne sont pas les tentatives parisiennes qui auraient manqué.

Le PSG rêvait de Cristiano Ronaldo... Le PSG en a vu passer des stars au cours des dernières années. Mais pas Cristiano Ronaldo. Pourtant, le club de la capitale a tenté sa chance avec différents plans à chaque fois. Ainsi, en 2015, c'est avec une nouvelle stratégie que Paris voulait recruter le Portugais, à l'époque au Real Madrid. Quelle était alors l'idée ? C'est Le Parisien qui avait révélé le plan XXL du PSG avec un certain Karim Benzema au milieu de celui-ci.