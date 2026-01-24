PSG - Transfert d'un attaquant : L'opération surprise qui se prépare ?

Le mercato hivernal du PSG pourrait s’animer lors des prochains jours. Si l’arrivée du tout jeune Dro Fernandez est actuellement en très bonne voie, le club de la capitale pourrait être concerné dans le sens des départs. En Italie, un club souhaiterait signer un attaquant que Paris a déjà prêté cette saison. Explications.
Le mercato hivernal n’a pas fini de dévoiler ses surprises. Bien décidé à effectuer une grande deuxième partie de saison, le PSG va connaître du changement dans les prochains jours. Tout d’abord car Luis Enrique va prochainement récupérer la quasi totalité de son effectif. Mais aussi car le club de la capitale s’apprête à accueillir une nouvelle recrue en la personne de Dro Fernandez.
Kolo Muani envoyé à Tottenham en prêt
Le jeune milieu offensif de 18 ans, qui évolue actuellement au FC Barcelone, s’apprête à s’engager en faveur du PSG jusqu’en 2030. Mais si Paris va donc enregistrer une arrivée importante au sein de son effectif, les dirigeants franciliens vont également être convoités dans le sens des départs. L’été dernier, le PSG a longtemps cru pouvoir vendre définitivement Randal Kolo Muani du côté de la Juventus. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français a finalement rejoint Tottenham dans le cadre d’un prêt sec.
La Juventus le veut pour la seconde partie de saison !
Cependant, hormis justement la rencontre face au PSG en C1, Kolo Muani n’a clairement pas brillé chez les Spurs. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Ekrem Konur, l’avenir de l’international Français pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochains jours ! En effet, la Juventus serait encore intéressée par l’arrivée de Kolo Muani, qui pourrait rejoindre le club italien pour la seconde partie de saison. Cela impliquerait cependant que le PSG rompe son prêt peu concluant du côté de Tottenham. Affaire à suivre de près dans les prochains jours…