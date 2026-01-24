PSG - Transfert d'un attaquant : L'opération surprise qui se prépare ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato hivernal du PSG pourrait s’animer lors des prochains jours. Si l’arrivée du tout jeune Dro Fernandez est actuellement en très bonne voie, le club de la capitale pourrait être concerné dans le sens des départs. En Italie, un club souhaiterait signer un attaquant que Paris a déjà prêté cette saison. Explications.

Le mercato hivernal n’a pas fini de dévoiler ses surprises. Bien décidé à effectuer une grande deuxième partie de saison, le PSG va connaître du changement dans les prochains jours. Tout d’abord car Luis Enrique va prochainement récupérer la quasi totalité de son effectif. Mais aussi car le club de la capitale s’apprête à accueillir une nouvelle recrue en la personne de Dro Fernandez.

Kolo Muani envoyé à Tottenham en prêt Le jeune milieu offensif de 18 ans, qui évolue actuellement au FC Barcelone, s’apprête à s’engager en faveur du PSG jusqu’en 2030. Mais si Paris va donc enregistrer une arrivée importante au sein de son effectif, les dirigeants franciliens vont également être convoités dans le sens des départs. L’été dernier, le PSG a longtemps cru pouvoir vendre définitivement Randal Kolo Muani du côté de la Juventus. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français a finalement rejoint Tottenham dans le cadre d’un prêt sec.