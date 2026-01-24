Les supporters du PSG réclament des Marseillais à Paris !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans deux semaines maintenant, le 8 février prochain, le PSG et l’OM se retrouveront au Parc des Princes, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. À l’approche de cette rencontre, les supporters du club de la capitale ont publié un communiqué ce samedi afin de réclamer un grand retour à Paris.

Après leur premier affrontement au mois de septembre au Vélodrome (1-0), puis le 8 janvier dernier lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b), le PSG et l’OM vont se retrouver très bientôt. Le 8 février prochain, les Marseillais se déplaceront au Parc des Princes, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, une nouvelle fois sans leurs supporters.

Le CUP milite pour le retour des supporters de l’OM au Parc des Princes C’est désormais un classique, les supporters de l’OM n’ont pas été autorisés à se rendre à Paris à l’occasion du match face au PSG. Leur dernier déplacement au Parc des Princes remonte à février 2018, en Coupe de France. Ce samedi, le Collectif Ultra Paris a publié un communiqué afin d’appeler les autorités à revoir leur position : « Jusqu’à quand ? À l’approche du match du 8 février, nous, supporters du Paris Saint-Germain, membres du Collectif Ultras Paris, appelons solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes. Nous interpellons directement : la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football, la Préfecture de Police de Paris et nos clubs respectifs ! Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue et avec les supporters des deux camps. »