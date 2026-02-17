Début de bagarre au PSG, il raconte la scène : «On les sépare»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’ambiance n’a pas toujours été au beau fixe dans le vestiaire du PSG, et notamment au moment du lancement du grand projet impulsé par le rachat des Qataris. Un clash avait notamment éclaté dans le vestiaire à cette époque entre la grande star du PSG et un coéquipier, et les deux hommes ont même failli en venir aux mains. Explications.

Racheté par le Qatar à l’été 2011, le PSG a tout de suite pris une nouvelle dimension avec des moyens financiers beaucoup plus conséquents pour le recrutement. C’est en 2012 que le club de la capitale a signé la toute première star confirmée de l’ère QSI avec l’arrivée en fanfare de Zlatan Ibrahimovic en provenance du Milan AC, et le buteur suédois était notamment connu pour avoir un caractère bien trempé. Ses partenaires du PSG n’ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour le comprendre…

«Ça va leur porter préjudice» : Ils ont pris la grosse tête au PSG, c'est l'angoisse dans le vestiaire ! https://t.co/Pe97gokmK9 — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Ibrahimovic a craqué dans le vestiaire En novembre 2012, à la mi-temps d’un match entre le PSG et Troyes, Zlatan Ibrahimovic s’était clashé avec le deuxième gardien Nicolas Douchez. Une scène très animée comme l’a confié Christophe Jallet dans l’émission Détective Mathoux, sur Canal+ : « Zlatan Ibrahimovic rentre à la mi-temps, il a quelques mots durs envers l’ensemble du groupe. En gros, il dit 'même mes enfants sont meilleurs que vous’, il est à ma gauche et Nico (Douchez) est à ma droite. Nico l’entend gueuler, je me retourne vers lui et il rigole et puis il me dit mais il a dit quoi là, je n’ai pas entendu. Je lui dis et il s’érige devant lui, il dit 'tu ne parles pas comme ça'. On les sépare », révèle l’ancien latéral droit du PSG sur ce début de bagarre entre Ibrahimovic et Douchez.