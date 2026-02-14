Didier Deschamps au PSG : «J’ai failli, mais…», il s’est «battu» pour ne pas y aller  

Alexis Brunet

Durant plusieurs années, Didier Deschamps a étalé son talent sur les pelouses de Ligue 1. Le milieu de terrain est notamment passé par le FC Nantes, l’OM et Bordeaux, mais il aurait pu également évoluer au PSG. Le champion du monde 1998 était très proche de signer à Paris, mais il s’est battu pour que cela n’arrive pas.

Inévitablement, le nom de Didier Deschamps est lié à l’OM. Le milieu de terrain a été le capitaine du club phocéen il y a des années, avec qui il a notamment remporté la Ligue des champions en 1993. Par la suite, il a également été l’entraîneur de Marseille et il est à ce jour encore le dernier à avoir gagné un trophée avec les Phocéens. Mais son histoire aurait pu être complètement différente.

«ll faudra lui demander...» : Nouvelle ère en équipe de France, Deschamps ouvre le bal pour Zidane ? https://t.co/65RdwraZJ9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Deschamps aurait dû signer au PSG Très apprécié à Marseille, Didier Deschamps aurait également pu devenir un traître. En effet, en 2011, il avait révélé à La Provence qu’il avait été très proche de signer au PSG en 1990. Le milieu de terrain avait alors refusé et grand bien lui a pris. « J’ai failli mais je n’ai pas voulu, je me suis battu pour ne pas y aller. Je me suis opposé à mon président à l’époque ; l’histoire a fait que non. Je devais faire partie de l’échange avec Angloma (c'est finalement Fournier, Pardo et Germain qui ont été échangés contre Angloma). Au départ, j’étais dans le package… Il y a eu pas mal de joueurs qui ont bougé d’un club vers l’autre ; depuis quatre ou cinq ans, il n’y en a plus, et en football, cinq ans, c’est une éternité. »