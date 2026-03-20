Mercato - PSG : Le transfert confirmé pour un joueur de l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG compte dans ses rangs plusieurs joueurs évoluant également sous le maillot de l’équipe de France, mais l’un d’entre eux pourrait être amené à quitter le Parc des Princes dès le prochain mercato estival. Son statut a évolué dans le mauvais sens ces dernières semaines, et ce joueur du PSG dispose d’ailleurs déjà d’un prétendant de renom sur le marché des transferts… Explications.

Le prochain mercato estival pourrait bien être animé au PSG, et notamment dans le sens des départs ! Un joueur en particulier semble concerné, lui qui avait été recruté l’été dernier pour 40M€ avec un statut d’élément très prometteur mais qui voit désormais son aventure parisienne virer au fiasco. Un joueur qui évolue également avec l’équipe de France, et qui pourrait être contraint de quitter le PSG justement dans le but de sauver sa place chez les Bleus à moyen terme. Il s’agit bien sûr de Lucas Chevalier (24 ans), le gardien tricolore du PSG.

PSG : Accord surprise en vue ? La réponse inattendue qui pourrait tomber très bientôt… https://t.co/WPIDaPcX51 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Tottenham est sur le coup Selon les dernières révélations de L’EQUIPE, certains clubs seraient d’ores et déjà positionnés pour recruter Lucas Chevalier l’été prochain, et notamment Tottenham qui en pince pour le gardien du PSG. Le journaliste du quotidien Loïc Tanzi a d’ailleurs évoqué la tendance d’un départ pour l’ancien Lillois : « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements », a-t-il expliqué dans un chat avec les internautes de L’EQUIPE sur le numéro 30 du PSG.