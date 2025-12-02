Départ de Rabiot : La catastrophe évitée à l'OM ?

Lors du dernier mercato estival, suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, l'OM avait décidé de se séparer d'Adrien Rabiot. Le Français a alors été vendu au Milan AC et suite à ce départ, on craignant le pire pour le club phocéen. Il n'y avait finalement pas de quoi puisque du côté de Marseille, la page Rabiot a rapidement été tournée.
A 30 ans, Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur du Milan AC. Alors que le Français s'apprêtait à partir pour une 2ème saison à l'OM, tout a basculé cet été à la suite d'une altercation avec Jonathan Rowe. Ne voulant pas laisser passer un tel comportement, le club phocéen a tranché dans le vif en plaçant les 2 joueurs sur le marché des transferts. Et c'est ainsi que Rabiot a été vendu au Milan AC.
« On avait des gros doutes après le départ de Rabiot »
Pourtant considéré comme le meilleur joueur de l'effectif, Adrien Rabiot a donc été poussé vers la sortie par l'OM. Une grosse perte sportive qui n'inspirait rien de bon aux observateurs. Quelques mois après le départ de Rabiot, le constat est finalement bien différent. Pour MadeInFoot, Emmanuel Petit a confié : « Marseille s'est renforcé par rapport à la saison passée. On avait des gros doutes après le départ de Rabiot. Finalement, on a été rapidement rassuré ».
« On a tous oublié qu'il n'était plus là »
La page Adrien Rabiot a donc déjà été tournée à l'OM. D'ailleurs, il y a quelques semaines de cela, Daniel Riolo expliquait déjà : « Je me souvenais plus qui jouait au milieu de terrain à l'OM l'année dernière (Adrien Rabiot), il est plus là, et en fait, on l'a complètement oublié. Il faudrait peut-être se dire que c'est peut-être pour ça que ça joue un peu plus vite. On a tous oublié qu'il n'était plus là ».