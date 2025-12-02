Départ de Rabiot : La catastrophe évitée à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, l'OM avait décidé de se séparer d'Adrien Rabiot. Le Français a alors été vendu au Milan AC et suite à ce départ, on craignant le pire pour le club phocéen. Il n'y avait finalement pas de quoi puisque du côté de Marseille, la page Rabiot a rapidement été tournée.

A 30 ans, Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur du Milan AC. Alors que le Français s'apprêtait à partir pour une 2ème saison à l'OM, tout a basculé cet été à la suite d'une altercation avec Jonathan Rowe. Ne voulant pas laisser passer un tel comportement, le club phocéen a tranché dans le vif en plaçant les 2 joueurs sur le marché des transferts. Et c'est ainsi que Rabiot a été vendu au Milan AC.

« On avait des gros doutes après le départ de Rabiot » Pourtant considéré comme le meilleur joueur de l'effectif, Adrien Rabiot a donc été poussé vers la sortie par l'OM. Une grosse perte sportive qui n'inspirait rien de bon aux observateurs. Quelques mois après le départ de Rabiot, le constat est finalement bien différent. Pour MadeInFoot, Emmanuel Petit a confié : « Marseille s'est renforcé par rapport à la saison passée. On avait des gros doutes après le départ de Rabiot. Finalement, on a été rapidement rassuré ».