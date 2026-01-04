AccueilPSG

Vente historique au PSG : C'est validé !

Vente historique au PSG : C'est validé !
Arthur Montagne -
Journaliste
Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un sujet qui fait largement parler ces derniers mois au PSG. Le club va-t-il lâcher le Parc des Princes pour construire un nouveau stade. La question a été posée aux Parisiens qui votent majoritairement en faveur de la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au club de la capitale.

Cela fait désormais plusieurs mois que le PSG envisage de changer de stade. Face à la fermeté d'Anne Hidalgo, qui refuse de vendre de le Parc des Princes, le club de la capitale a entamé des démarches pour la construction d'un nouveau stade. Deux sites sont même retenus pour le moment à savoir Massy et Poissy.

61% des Parisiens valident la vente du Parc au PSG

Néanmoins, la thématique de la vente du Parc des Princes sera au cœur de la campagne des élections municipales à Paris. Dans cette optique, La Tribune Dimanche révèle les résultats d’une enquête menée par l’institut de sondage Harris Interactive qui a demandé aux Parisiens s'ils étaient favorables à une vente du Parc des Princes. Et à 61% les électeurs de la capitale se disent ouverts à la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au PSG.

Les chiffres montent selon les sympathisans

La Tribune du Dimanche détaille même le vote selon les sensibilité politique. Et à chaque fois, la vente du Parc des Princes l'emporte largement au sein des électorats de tous les principaux candidats à la mairie de Paris. Ils sont ainsi 78% chez les sympathisants de Sophia Chikirou (LFI) à être favorable au rachat du mythique stade par le PSG, 64% chez ceux de Rachida Dati (LR), 63% chez les soutiens de Pierre-Yves Bournazel (Horizons et Renaissance) et 60% pour ceux d’Emmanuel Grégoire (PS). Reste désormais à savoir si le Qatar peut encore stopper les processus engagés à Poissy et Massy pour se concentrer sur le Parc des Princes.

Articles liés