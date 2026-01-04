Vente historique au PSG : C'est validé !

C'est un sujet qui fait largement parler ces derniers mois au PSG. Le club va-t-il lâcher le Parc des Princes pour construire un nouveau stade. La question a été posée aux Parisiens qui votent majoritairement en faveur de la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au club de la capitale.
Cela fait désormais plusieurs mois que le PSG envisage de changer de stade. Face à la fermeté d'Anne Hidalgo, qui refuse de vendre de le Parc des Princes, le club de la capitale a entamé des démarches pour la construction d'un nouveau stade. Deux sites sont même retenus pour le moment à savoir Massy et Poissy.
61% des Parisiens valident la vente du Parc au PSG
Néanmoins, la thématique de la vente du Parc des Princes sera au cœur de la campagne des élections municipales à Paris. Dans cette optique, La Tribune Dimanche révèle les résultats d’une enquête menée par l’institut de sondage Harris Interactive qui a demandé aux Parisiens s'ils étaient favorables à une vente du Parc des Princes. Et à 61% les électeurs de la capitale se disent ouverts à la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au PSG.
Les chiffres montent selon les sympathisans
La Tribune du Dimanche détaille même le vote selon les sensibilité politique. Et à chaque fois, la vente du Parc des Princes l'emporte largement au sein des électorats de tous les principaux candidats à la mairie de Paris. Ils sont ainsi 78% chez les sympathisants de Sophia Chikirou (LFI) à être favorable au rachat du mythique stade par le PSG, 64% chez ceux de Rachida Dati (LR), 63% chez les soutiens de Pierre-Yves Bournazel (Horizons et Renaissance) et 60% pour ceux d’Emmanuel Grégoire (PS). Reste désormais à savoir si le Qatar peut encore stopper les processus engagés à Poissy et Massy pour se concentrer sur le Parc des Princes.