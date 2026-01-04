Vente historique au PSG : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un sujet qui fait largement parler ces derniers mois au PSG. Le club va-t-il lâcher le Parc des Princes pour construire un nouveau stade. La question a été posée aux Parisiens qui votent majoritairement en faveur de la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au club de la capitale.

Cela fait désormais plusieurs mois que le PSG envisage de changer de stade. Face à la fermeté d'Anne Hidalgo, qui refuse de vendre de le Parc des Princes, le club de la capitale a entamé des démarches pour la construction d'un nouveau stade. Deux sites sont même retenus pour le moment à savoir Massy et Poissy.

61% des Parisiens valident la vente du Parc au PSG Néanmoins, la thématique de la vente du Parc des Princes sera au cœur de la campagne des élections municipales à Paris. Dans cette optique, La Tribune Dimanche révèle les résultats d’une enquête menée par l’institut de sondage Harris Interactive qui a demandé aux Parisiens s'ils étaient favorables à une vente du Parc des Princes. Et à 61% les électeurs de la capitale se disent ouverts à la vente de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au PSG.