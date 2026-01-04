Une figure du PSG à l’OM, c’est déjà décidé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne légende du PSG où il a joué de 1993 à 1998, Rai a laissé de grands souvenirs dans la tête de nombreux supporters. Aujourd'hui il est plutôt à fond derrière le Paris FC, qui vient de débarquer en Ligue 1. Mais il n'aurait pas apporté un soutien pareil pour un club rival du PSG, comme l'OM.

Alors que le derby entre le PSG et le Paris FC va clore cette 17ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir, Rai soutient le projet porté par le Paris FC, club où il a débarqué en tant qu'actionnaire il y a quelques années. Le Brésilien s'est confié sur le regard porté par les gens en général concernant ce choix.

Rai fait des infidélités au PSG Même s'il reste admiratif des exploits du PSG, Rai sera plutôt du côté du Paris FC ce dimanche soir. Le Brésilien, qui a obtenu la nationalité française en 2016, fait partie du projet du deuxième club parisien. « C’est bizarre, je comprends. Les gens ne me critiquent pas mais ils sont en effet un peu surpris. Quelqu’un a dit : le joueur de foot meurt deux fois. La première, quand il arrête de jouer, la deuxième, quand il meurt vraiment. C’est une phrase que je prends du bon côté : nous avons d’autres vies et heureusement ! » confie Rai au Parisien.