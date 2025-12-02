OM - Joueurs agressés : Le gros avertissement lâché en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battus sur la pelouse de Lorient (3-1) dimanche, les joueurs de l’OGC Nice étaient attendus par environ 400 supporters à leur retour au centre d’entraînement. Deux d’entre eux, Jeremie Boga et Terem Moffi, ainsi que Florian Maurice, directeur sportif, ont subi des coups. Une situation déjà vue par le passé à l’OM et qui souvent provoque l’effet inverse que celui escompté pour Eric Di Meco.

Des événements qui ont de quoi rappeler la « révolution des cyprès ». Le 30 janvier 2021, près de 300 supporters de l’OM avaient pris d’assaut le centre d'entraînement, envahissant la Commanderie et Alvaro Gonzalez avait même été touché par un projectile. Ce qui avait provoqué le départ de Jacques-Henri Eyraud, principale cible des supporters, remplacé par Pablo Longoria en tant que président. Dimanche soir, ce sont les joueurs de l’OGC Nice qui ont dû faire face à des faits similaires.

« En faisant ça, ça va avoir l’effet inverse » À Lorient (3-1), les Aiglons ont enchaîné une quatrième défaite consécutive en championnat et étaient attendus par environ 400 supporters à leur retour au centre d’entraînement. D’après les informations de L’Équipe, des débordements se sont produits. Jeremi Boga et Terem Moffi ont subi des coups à la tête, au niveau du torse et dans les parties intimes et Florian Maurice, directeur sportif, a lui aussi été pris à partie. Les deux joueurs de l’OGC Nice ont porté plainte contre X et sont en arrêt maladie, le premier pour cinq jours, le deuxième pendant une semaine.