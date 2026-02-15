OM : Le départ de Benatia est «accepté», «ça remet tout en cause» pour le prochain entraineur !

Axel Cornic

La crise ne finit plus à l’Olympique de Marseille, qui vient de perdre un autre membre important de son projet. Seulement quelques jours après Roberto De Zerbi, dont le départ s'est fait d'un commun accord, c'est le directeur sportif Medhi Benatia qui a posé sa démission. Et la suite s’annonce encore plus compliquée...

Rien ne va plus. L’OM n’a plus d’entraineur principal depuis quelques jours et désormais, n’a plus de directeur sportif. Via une publication sur ses réseaux sociaux, Medhi Benatia a en effet annoncé ce dimanche 15 février son départ du club, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir.

« On sait que Beye c’était bien avancé et que c’était Benatia qui poussait pour le faire venir » Ce nouveau départ a en effet fait l’effet d’une bombe et désormais, certains se demandent si l’OM va pouvoir s’en remettre, alors que la saison n'est pas encore terminée. « C’est dingue, parce que c’est un garçon du cru, qui n’a pas réussi. Son départ qui a déjà été refusé, là va être accepté. Parce que c’est lui qui dit stop » a expliqué Stephen Brun, sur RMC. « Ça remet tout en cause, parce qu’on sait qu’Habib Beye c’était bien avancé et que c’était Benatia qui poussait pour le faire venir à l’OM ».