OM : Le départ de Benatia est «accepté», «ça remet tout en cause» pour le prochain entraineur !

La crise ne finit plus à l’Olympique de Marseille, qui vient de perdre un autre membre important de son projet. Seulement quelques jours après Roberto De Zerbi, dont le départ s'est fait d'un commun accord, c'est le directeur sportif Medhi Benatia qui a posé sa démission. Et la suite s’annonce encore plus compliquée...
Rien ne va plus. L’OM n’a plus d’entraineur principal depuis quelques jours et désormais, n’a plus de directeur sportif. Via une publication sur ses réseaux sociaux, Medhi Benatia a en effet annoncé ce dimanche 15 février son départ du club, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir.
« On sait que Beye c’était bien avancé et que c’était Benatia qui poussait pour le faire venir »
Ce nouveau départ a en effet fait l’effet d’une bombe et désormais, certains se demandent si l’OM va pouvoir s’en remettre, alors que la saison n'est pas encore terminée. « C’est dingue, parce que c’est un garçon du cru, qui n’a pas réussi. Son départ qui a déjà été refusé, là va être accepté. Parce que c’est lui qui dit stop » a expliqué Stephen Brun, sur RMC. « Ça remet tout en cause, parce qu’on sait qu’Habib Beye c’était bien avancé et que c’était Benatia qui poussait pour le faire venir à l’OM ».
« Je ne sais plus quoi dire de l’OM »
« Qui va le remplacer ? Pablo Longoria va être esseulé pour prendre les décisions sportives. Il se remettent dans un bordel... » a poursuivi l’ancien basketteur, dans son émission diffusée chaque dimanche sur RMC, Stephen Brunch. « Je ne sais plus quoi dire de l’OM (...) je n’ai plus d’explications. Tu as quand même des enjeux excitants, tu n’es pas sur un milieu de tableau pourri où tu n’as plus rien à jouer en fin de saison. Tu es joueur et tu ramènes un titre à Marseille, tu pars comme un héros ! Tu as une troisième place qui est un énorme enjeu, capital pour Marseille ».