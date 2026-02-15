Les deux joueurs de l’OM qui échappent à la colère des supporters (et personne n’aurait parié sur eux)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’ambiance était électrique samedi au Vélodrome pour le match opposant l’OM et Strasbourg (2-2). Une rencontre marquée par la colère des supporters marseillais, qui ont déployé plusieurs banderoles hostiles et accueilli leurs joueurs par une bronca. Deux d’entre eux ont en revanche été plutôt épargnés, alors que peu de personnes auraient parié sur eux au moment de leur arrivée.

Une semaine après l’humiliation face au PSG (5-0), l’OM retrouvait le Vélodrome samedi, à l’occasion de la réception de Strasbourg (2-2). La première rencontre sans Roberto De Zerbi, dont le départ a été officialisé mercredi, et lors de laquelle les supporters marseillais en ont profité pour exprimer leur colère face aux derniers résultats et à la crise que traverse le club.

🚨 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗘𝗡 𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗟𝗔 𝗧𝗘̂𝗧𝗘 𝗛𝗜𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 🫨😡:



Ce qu’on pouvait lire sur les banderoles :



« 𝗠𝗰𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁, 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱’𝘂𝗻 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼̂𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗻’𝗮 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲́ 𝗹’𝗼𝗰𝗲́𝗮𝗻. »… pic.twitter.com/6hYQMZEa1o — BeFootball (@_BeFootball) February 15, 2026

Palmieri et Weah parmi les joueurs épargnés par les supporters Plusieurs banderoles hostiles envers la direction, surtout Pablo Longoria et Frank McCourt, ont été déployées dans les virages et les joueurs ont été accueillis par une bronca, normalement réservée aux visiteurs, au moment de l’annonce des compositions d’équipe. Benjamin Pavard ou bien Pierre-Emile Hojbjerg ont été sifflés par les supporters de l’OM qui, comme le souligne L’Équipe, ont en revanche épargnés certains joueurs, parmi lesquels on retrouve Emerson Palmieri et Timothy Weah.