Les deux joueurs de l’OM qui échappent à la colère des supporters (et personne n’aurait parié sur eux)

L’ambiance était électrique samedi au Vélodrome pour le match opposant l’OM et Strasbourg (2-2). Une rencontre marquée par la colère des supporters marseillais, qui ont déployé plusieurs banderoles hostiles et accueilli leurs joueurs par une bronca. Deux d’entre eux ont en revanche été plutôt épargnés, alors que peu de personnes auraient parié sur eux au moment de leur arrivée.
Une semaine après l’humiliation face au PSG (5-0), l’OM retrouvait le Vélodrome samedi, à l’occasion de la réception de Strasbourg (2-2). La première rencontre sans Roberto De Zerbi, dont le départ a été officialisé mercredi, et lors de laquelle les supporters marseillais en ont profité pour exprimer leur colère face aux derniers résultats et à la crise que traverse le club.
Palmieri et Weah parmi les joueurs épargnés par les supporters
Plusieurs banderoles hostiles envers la direction, surtout Pablo Longoria et Frank McCourt, ont été déployées dans les virages et les joueurs ont été accueillis par une bronca, normalement réservée aux visiteurs, au moment de l’annonce des compositions d’équipe. Benjamin Pavard ou bien Pierre-Emile Hojbjerg ont été sifflés par les supporters de l’OM qui, comme le souligne L’Équipe, ont en revanche épargnés certains joueurs, parmi lesquels on retrouve Emerson Palmieri et Timothy Weah.
Deux joueurs sur lesquels on n’aurait pas parié l’été dernier
Ce qui a de quoi surprendre quand on se rappelle des réserves émises au moment de leur arrivée l’été dernier, mais pas quand on s’attarde sur leurs performances depuis le début de la saison. Emerson Palmieri et Timothy Weah font partie des Olympiens les plus réguliers et à l’état d’esprit irréprochable, ce que les supporters de l'OM n’ont pas manqué de remarquer. Ils ont tous les deux réussi à retourner l’opinion en leur faveur, notamment l’international américain (47 sélections). « Je le trouve formidable Weah. J'étais hyper perplexe à son arrivée à l'OM, parce qu'ailleurs il m'avait toujours semblé être un anonyme, mais je trouve que là à l'OM il s'épanouit, il ne déçoit pas et donne toujours le maximum. Et quand il prend la parole, il me plait », confiait par exemple récemment Daniel Riolo à propos du joueur formé au PSG.