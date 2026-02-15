Problème de comportement à l'OM : «On a honte que notre club soit représenté par cet individu»

Seulement quatre jours après Roberto De Zerbi, une autre figure importante a quitté l’Olympique de Marseille. Via ses réseaux sociaux Medhi Benatia a annoncé quitter son poste de directeur sportif et laisse désormais certains de ses proches en pleine crise, comme l’actuel responsable de l’équipe réserve phocéenne, qui pourrait bien faire lui aussi ses valises.
C’est un nouveau tremblement de terre. Depuis le début de l’année 2026, les catastrophes se suivent à l'OM, avec un projet qui semble désormais en déroute. Il n’a plus d’entraineur depuis le départ de Roberto De Zerbi et désormais il n’a même plus de directeur sportif, puisque Medhi Benatia a annoncé son départ ce dimanche 15 février.
Que va devenir Ali Zarrak, sans Benatia ?
Et ça pourrait bien ne pas être le dernier ! La Provence s’interroge en effet sur l’avenir d’Ali Zarrak, actuel responsable de l’équipe réserve de l’OM, considéré comme le bras droit de Benatia et qui pourrait donc le suivre. Pour le moment on ne sait pas encore ce qu’il se passera, mais son départ ne devrait pas vraiment faire de déçus au sein du club marseillais. « Assister à une rencontre du centre ou de la réserve pas loin de lui… c’est une expérience que je ne souhaite à personne » a confié un parent de joueur, au quotidien marseillais.
« On a honte que notre club, l’OM, soit représenté par cet individu quand on voit son comportement en public »
« Il passe son temps à défoncer ses propres joueurs pour un contrôle ou une passe ratée. Il ne se cache même pas, il hurle presque » a poursuivi cette source. « Il emploie aussi un langage grossier, invective les familles adverses. Quelques fois, ça a failli dégénérer. Et honnêtement, on a honte que notre club, l’OM, soit représenté par cet individu quand on voit son comportement en public ». A noter qu’Ali Zarrak a surtout fait parler de lui ces dernières années pour ses clashs avec Chancel Mbemba ou encore Jean-Pierre Papin, qui ont tous les deux quitté l’OM.