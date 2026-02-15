Problème de comportement à l'OM : «On a honte que notre club soit représenté par cet individu»

Axel Cornic

Seulement quatre jours après Roberto De Zerbi, une autre figure importante a quitté l’Olympique de Marseille. Via ses réseaux sociaux Medhi Benatia a annoncé quitter son poste de directeur sportif et laisse désormais certains de ses proches en pleine crise, comme l’actuel responsable de l’équipe réserve phocéenne, qui pourrait bien faire lui aussi ses valises.

C’est un nouveau tremblement de terre. Depuis le début de l’année 2026, les catastrophes se suivent à l'OM, avec un projet qui semble désormais en déroute. Il n’a plus d’entraineur depuis le départ de Roberto De Zerbi et désormais il n’a même plus de directeur sportif, puisque Medhi Benatia a annoncé son départ ce dimanche 15 février.

«Ridicule» et «hystérique» : Pierre Ménès se lâche sur l’OM après l’annonce de Benatia ! https://t.co/gTp4n1tojW — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Que va devenir Ali Zarrak, sans Benatia ? Et ça pourrait bien ne pas être le dernier ! La Provence s’interroge en effet sur l’avenir d’Ali Zarrak, actuel responsable de l’équipe réserve de l’OM, considéré comme le bras droit de Benatia et qui pourrait donc le suivre. Pour le moment on ne sait pas encore ce qu’il se passera, mais son départ ne devrait pas vraiment faire de déçus au sein du club marseillais. « Assister à une rencontre du centre ou de la réserve pas loin de lui… c’est une expérience que je ne souhaite à personne » a confié un parent de joueur, au quotidien marseillais.