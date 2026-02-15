«Est-ce qu’il va rester dans un tel bordel ?» : Après De Zerbi et Benatia, Riolo annonce le prochain départ à l’OM ?

Quatre jours après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter l’OM, lui qui a annoncé ce dimanche avoir posé sa démission en début de semaine, alors que le club est en pleine crise. D’autres pourraient faire de même et Daniel Riolo s’est interrogé sur l’avenir d’un dirigeant marseillais.
« J’ai pris mes responsabilités. » Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce dimanche, Medhi Benatia a annoncé son départ de l’OM, quatre jours après celui de Roberto De Zerbi. Plusieurs médias indiquaient que Pablo Longoria et Frank McCourt avaient refusé sa démission en début de semaine, mais il semblerait qu’elle ait été acceptée.
« Compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé ma démission »
« Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement », a expliqué Medhi Benatia dans son communiqué.
Longoria, le prochain à suivre De Zerbi et Benatia ?
« 4e de L1 et encore qualifié en Coupe, l’OM explose… Incompréhensible ! On devrait donner la gestion aux assos qui demandent le départ de tout le monde… », a réagi Daniel Riolo sur X après l’annonce de Medhi Benatia. L’éditorialiste de RMC s’est alors interrogé sur l’avenir d’un autre dirigeant de l’OM, Pablo Longoria : « Et qu’est-ce qui va pousser Longoria à rester dans un tel bordel ? La question se pose… » Réponse dans les prochains jours, mais tout le monde semble décidé à quitter un navire définitivement en train de couler à Marseille.