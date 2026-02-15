«Est-ce qu’il va rester dans un tel bordel ?» : Après De Zerbi et Benatia, Riolo annonce le prochain départ à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatre jours après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter l’OM, lui qui a annoncé ce dimanche avoir posé sa démission en début de semaine, alors que le club est en pleine crise. D’autres pourraient faire de même et Daniel Riolo s’est interrogé sur l’avenir d’un dirigeant marseillais.

« J’ai pris mes responsabilités. » Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce dimanche, Medhi Benatia a annoncé son départ de l’OM, quatre jours après celui de Roberto De Zerbi. Plusieurs médias indiquaient que Pablo Longoria et Frank McCourt avaient refusé sa démission en début de semaine, mais il semblerait qu’elle ait été acceptée.

« Compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé ma démission » « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement », a expliqué Medhi Benatia dans son communiqué.