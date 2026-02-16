OM : «Ils sont morts de ça», la plus grosse erreur de Benatia est révélée !

Axel Cornic

Le projet de l’Olympique de Marseille a volé en éclats, puisque le président Pablo Longoria se retrouve à nouveau tout seul. Quelques jours seulement après le licenciement de Roberto De Zerbi, c’est en effet le directeur sportif Medhi Benatia qui a quitté le club, avec une annonce qui a fait beaucoup de bruit ce dimanche... et qui fait évidemment beaucoup parler.

Un an et demi après, c’est déjà fini. Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi n’a pas survécu à la crise qui a débuté par l’élimination en Ligue des Champions et qui a été ponctué par l’humiliation face au PSG (5-0), en Ligue 1. Il n’est pas le seul à avoir quitté le navire, puisque Medhi Benatia a également annoncé son départ de l’OM, dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

Medhi Benatia quitte l'OM : «Il en a marre», les raisons de son départ sont annoncées sur Canal + https://t.co/5VUeJfUxd2 — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« Il y avait un problème de complémentarité entre les trois » Désormais, Pablo Longoria va devoir tout recommencer à zéro, surtout avec la recherche d’un nouvel entraineur. Mais l’heure est surtout au bilan pour le moment, avec certains qui ne semblaient pas vraiment croire en ce projet de l’OM. « Il y avait un problème de complémentarité entre les trois (De Zerbi, Longoria et Benatia). Ils pensaient le contraire, mais ils sont morts de ça » a expliqué Bertrand Latour ce dimanche, sur le plateau du Canal Football Club.