OM : «Ils sont morts de ça», la plus grosse erreur de Benatia est révélée !

Le projet de l’Olympique de Marseille a volé en éclats, puisque le président Pablo Longoria se retrouve à nouveau tout seul. Quelques jours seulement après le licenciement de Roberto De Zerbi, c’est en effet le directeur sportif Medhi Benatia qui a quitté le club, avec une annonce qui a fait beaucoup de bruit ce dimanche... et qui fait évidemment beaucoup parler.
Un an et demi après, c’est déjà fini. Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi n’a pas survécu à la crise qui a débuté par l’élimination en Ligue des Champions et qui a été ponctué par l’humiliation face au PSG (5-0), en Ligue 1. Il n’est pas le seul à avoir quitté le navire, puisque Medhi Benatia a également annoncé son départ de l’OM, dans un long message publié sur les réseaux sociaux.
« Il y avait un problème de complémentarité entre les trois »
Désormais, Pablo Longoria va devoir tout recommencer à zéro, surtout avec la recherche d’un nouvel entraineur. Mais l’heure est surtout au bilan pour le moment, avec certains qui ne semblaient pas vraiment croire en ce projet de l’OM. « Il y avait un problème de complémentarité entre les trois (De Zerbi, Longoria et Benatia). Ils pensaient le contraire, mais ils sont morts de ça » a expliqué Bertrand Latour ce dimanche, sur le plateau du Canal Football Club.
« La plus grosse erreur dans le bilan de Benatia, c'est d'avoir recruté De Zerbi »
« Ils se pensaient complémentaires, et c'était précisément l'inverse. La plus grosse erreur dans le bilan de Benatia, c'est d'avoir recruté De Zerbi » a poursuivi Latour, au sujet des trois hommes fort de l’ancien projet de l’OM. « Vous ne pouvez pas avoir Longoria, qui est un président éruptif - il s'est calmé depuis ce qu'il a fait contre Auxerre, mais ce n'est pas le plus calme - Medhi Benatia, je l'adore, mais il est assez chaud, et De Zerbi, c'est le plus fada des trois ».