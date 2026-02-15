OM : Benatia annonce sa démission, il a déjà une piste pour son prochain club !

Axel Cornic

Nommé en 2025, Medhi Benatia ne travaille déjà plus à l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif a en effet annoncé ce dimanche 15 février via ses réseaux sociaux, qu’il quittait son poste. Un coup dur pour le projet marseillais, qui a déjà perdu son entraineur Roberto De Zerbi il y a seulement quelques jours.

Décidément, les rebondissements ne manquent pas du côté de Marseille depuis le début de l’année 2026. Le 11 février dernier, l’OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, dont la situation semblait s’être grandement fragilisée. Et seulement quatre jours après, c’est le directeur sportif Medhi Benatia qui s’en va, annonçant sa décision sur son compte Instagram.

«Est-ce qu’il va rester dans un tel bordel ?» : Après De Zerbi et Benatia, Riolo annonce le prochain départ à l’OM ? https://t.co/oVRCEsXcPU — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« J'ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM » Le message publié par l’ancien international marocain est très long et dévoilé les dessous d’une décision qui va désormais changer le visage de l’OM. « Après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM » a écrit Benatia. « Compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement ».