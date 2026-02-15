Cette star que tout le monde connaît refuse de porter le maillot de l’OM, «je ne peux pas»

Il peut être parfois difficile, voire impossible pour certains, de porter le maillot d’un club lorsque l'on supporte une autre équipe. Une star connue mondialement a bien connu cette situation impliquant l'Olympique de Marseille, à l’occasion d'un événement spécial organisé au Vélodrome il y a quelques années…
L’Olympique de Marseille compte parmi ses supporters plusieurs célébrités, à l’instar d’Omar Sy, Jul, Matt Pokora, Soprano, Clara Morgane et même le président Emmanuel Macron, qui n’a jamais caché son attachement pour l’OM. D’autres stars ont eu l’occasion d’être invitées au Vélodrome ou de recevoir un cadeau personnalisé durant un passage dans la cité phocéenne, à l’instar du chanteur Sting à la fin des années 2000.
« Sting m'a répondu : ''Non, je ne peux pas faire ce genre de truc.'' »
Le 3 juin 2008, le chanteur britannique s’était arrêté dans l’enceinte de l’OM pour un concert avec The Police, le groupe qui l’a fait connaître. En plus du batteur Stewart Copeland et du guitariste Andy Summers, les autres membres, Henry Padovani fut convié aux étapes françaises de cette tournée de réformation, le Corse ayant fait partie de The Police en 1976 et 1977. Fan de l’OM, le guitariste avait alors décidé d’offrir à ses anciens compères des maillots de son club de cœur pour l’occasion.
« J'étais comme un fou de me retrouver sur scène dans ce stade, révèle Henry Padovani auprès de L’Équipe. Pour marquer le coup, j'ai offert aux autres membres du groupe des maillots de l'OM floqués à leur nom. Et dans la loge je leur ai dit : Ce serait bien de se produire sur scène avec ces maillots. Sting m'a répondu : ''Non, je ne peux pas faire ce genre de truc.'' »
Sting est un grand supporter de Newcastle
Et pour cause, l’artiste est un grand fan de Newcastle. « Je suis souvent en tournée à l'étranger, mais dès que j'en ai l'occasion, je retourne à St James’Park, a confié Sting dans les colonnes de L’Équipe. Et où que je sois, j'essaie de suivre en direct les matches du club à la télévision, même si c'est juste avant un concert. Chaque victoire me rend heureux et chaque revers m'attriste... La vie d'un supporter est parfois faite de souffrance. »
Henry Padovani n’a donc pas réussi à convaincre Sting de se produire avec la tunique de l’OM, « mais il l'a quand même essayé » se souvient le Français. « J'ai pu faire une photo un peu floue de cet évènement, poursuit-il. Et finalement, Stewart a enfilé le sien avant le rappel. Quand il est entré sur scène, il y a eu une clameur terrible, les spectateurs n'en revenaient pas... »