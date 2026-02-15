«Pourquoi négocie-t-il avec…» : Benatia quitte l’OM, un journaliste note une incohérence qui risque de faire parler !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir fait planer le doute quant à son avenir à l’OM, Medhi Benatia a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir démissionné de son poste de directeur du football, le 9 février dernier. Un timing qui interroge, alors que l’ancien joueur marocain semblait pleinement impliqué dans la recherche d’un nouvel entraîneur jusqu’à peu.

Nouveau coup de tonnerre à l’OM ! Quelques jours après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia, directeur du football au sein du club phocéen, a annoncé ce dimanche sa démission. « Depuis mon arrivée au club, j’ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession : redonner à l’Olympique de Marseille la place qu’il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu’il exige et la passion qui l’anime. Aujourd’hui, nous sommes encore dans la course. L’objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel », a écrit l’ancien joueur marocain dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Et d’ajouter : « Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. »